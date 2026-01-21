Qué tragedia: madre y sus tres hijos murieron, al parecer, tras inhalar un gas tóxico en su vivienda en medio de un corte de energía

El Silencio es el nombre del barrio donde ocurrió la tragedia, pero también es esa ausencia de ruido la que reina en ese sector del municipio de Tiquisio, en Bolívar, luego de la bulla y la algarabía que generó la muerte de una madre y sus tres hijos por la inhalación de un gas tóxico en su propia vivienda.
Y es que fueron precisamente sus vecinos quienes los hallaron tras notar su ausencia entre la comunidad y una falta de movimiento inusual en su vivienda. Entre todos forzaron la puerta y al ingresar, encontraron a los cuatro integrantes de la familia en una de las habitaciones: la madre y la hija menor estaban acostadas en la cama, mientras que los otros dos menores yacían sobre el piso.