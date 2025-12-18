¿Qué hay detrás de la muerte de la jueza influencer Vivian Polanía?

Desde 2023, la jueza Vivian Polanía temía por su vida. No era una afirmación lanzada al aire ni una exageración para las redes. Lo dijo frente a una cámara, en entrevistas a medios, después de haber sido hospitalizada por episodios de ansiedad.
La jueza primera de control de garantías de Cúcuta, afirmó entonces que era víctima de acoso laboral, persecución disciplinaria y presiones internas que habían puesto su vida en riesgo.
Este miércoles 17 de diciembre, ese temor quedó ratificado en un hecho que ha conmocionado al país. Polanía, de 37 años, fue hallada sin vida en su apartamento del barrio Ceiba II, en la capital nortesantandereana. Según las autoridades, la mujer estaba sobre su cama y a pocos centímetros, su hijo Mohammed, de apenas dos meses, lloraba de manera incesante.
El menor llevaba más de doce horas sin recibir alimento y presentaba signos de deshidratación, por lo que fue trasladado de urgencia a un centro asistencial y quedó bajo protección del ICBF.
La hipótesis inicial apunta a un posible suicidio, pues no se evidenciaron signos visibles de violencia en el cuerpo. Sin embargo, la investigación permanece abierta, y en sus redes sociales se puede leer comentarios como que “en uno de los audios que publicó en Telegram dijo que si algo le pasaba era culpa de este hombre”, o “Este man la mató... Veneno... Pero ya todo está comprado para que parezca suicidio... Dieron buena platica a los funcionarios (sic)”, haciendo referencia al padre de su hijo.
También hay que recordar que Polanía no era una jueza ajena al riesgo: tramitaba procesos sensibles contra bandas criminales en una de las zonas más complejas del país.