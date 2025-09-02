Las hipótesis sobre la muerte del grumete que cayó del Buque Gloria en Barranquilla

El grumete Julián Fernando Condia Bello, de 18 años, falleció tras caer de un mástil del Buque Escuela Gloria al río Magdalena, en su arribo al puerto de Barranquilla el pasado domingo 31 de agosto. El hallazgo de su cuerpo se dio en el sector de Isla Salamanca, un día después del accidente, lo que enlutó a la Escuela Naval de Suboficiales 'ARC Barranquilla'. El joven boyacense se preparaba para graduarse como marinero a finales de este año y, según los informes, habría caído desde por lo menos 40 metros de altura. Su muerte ha generado conmoción dentro de la institución y entre familiares y amigos.

Las hipótesis del caso

Existen dos versiones sobre cómo se produjo la caída. La primera indica que Condia Bello subió a uno de los mástiles más altos y,tras perder el equilibrio, se habría golpeado con un elemento de la cubierta, quedando inconsciente antes de caer al río. La segunda versión, reportada por El Heraldo,señala que el grumete no habría asegurado correctamente el arnés de protección mientras estaba en el mástil, lo que habría provocado su caída al agua.

¿Quién era el grumete que cayó al agua?

Julián Fernando Condia Bello era hijo de Luis Fernando Condía López, director de Flota Sugamuxi, y Maricela Bello, estilista. Era el segundo de cuatro hijos y, desde 2023, había ingresado a la Armada para convertirse en marinero. Se destacaba como uno de los mejores de su curso y se preparaba para iniciar el alistamiento para su grado como marinero segundo, programado para diciembre. Tras confirmarse su muerte, una de sus hermanas expresó en redes sociales su dolor: "Querido hermanito hoy estoy con el alma hecha pedazos, aún no creo que esto esté sucediendo, quisiera llegar a casa y reunirme contigo... yen vez de estar despidiéndote,estar celebrando tu grado".

la Armada Nacional se pronunció

Tras el accidente, la Armada de Colombia inició la búsqueda fluvial, aérea y terrestre del joven, trasladando además a su familia desde Sogamoso a Barranquilla para acompañar el proceso. Una vez encontrado el cuerpo, fue llevado a la Escuela Naval, donde se le rendirían honores. La institución señaló: “Hoy despedimos a un hombre de honor, cuya vocación y espíritu de servicio dejan huella en la Institución Naval.".