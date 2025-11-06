MinDefensa rechazó muerte de civil a manos de 9 miembros del Ejército en Frontino: “Son hechos ajenos al honor militar”

El ministro de Defensa, general (r) Pedro Sánchez rechazó los hechos ocurridos en el municipio de Frontino, Occidente antioqueño, en los que nueve oficiales del Batallón de Infantería N.° 32 General Pedro Justo Berrío del Ejército habrían asesinado a una ONU civil en la Base Militar Antorcha,el pasado 7 de octubre.
De acuerdo a un comunicado del Ejército, los oficiales “retienen a un sujeto que se encontraba merodeando en los alrededores de la unidad, situación que nunca fue informada por el comandante de la base militar”.