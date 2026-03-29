Murió la periodista y gestora cultural Aura Lucía Mera

La periodista columnista y gestora cultural, Aura Lucía Mera, falleció al mediodía de este domingo, 29 de marzo.
El deceso de una de las periodistas más reconocidas del Valle del Cauca ocurrió a las 12:45 p. m. tras sufrir, al parecer, un infarto cerebral.
Así lo confirmó el exgobernador del Valle y escritor Gustavo Álvarez Gardeazábal en su cuenta de X: “A las 12:45 falleció la columnista de El Espectador y El País, Aura Lucía Mera. Respetando su voluntad anticipada, sus hijos se abstuvieron de prolongar su sufrimiento luego del infarto cerebral masivo que tuvo. Duele. Duele”.