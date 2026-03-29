Murió la periodista y gestora cultural Aura Lucía Mera

La periodista columnista y gestora cultural, Aura Lucía Mera, falleció al mediodía de este domingo, 29 de marzo. El deceso de una de las periodistas más reconocidas del Valle del Cauca ocurrió a las 12:45 p. m. tras sufrir, al parecer, un infarto cerebral. Así lo confirmó el exgobernador del Valle y escritor Gustavo Álvarez Gardeazábal en su cuenta de X: “A las 12:45 falleció la columnista de El Espectador y El País, Aura Lucía Mera. Respetando su voluntad anticipada, sus hijos se abstuvieron de prolongar su sufrimiento luego del infarto cerebral masivo que tuvo. Duele. Duele”.

El diario El País recordó su trayectoria de más de seis décadas vinculada a esa casa editorial, “medio en el que comenzó a escribir desde 1964 y que se convirtió en su principal espacio de expresión”. Así mismo, resaltaron su experiencia como directora de Colcultura y su participación en el festival literario Oiga Mire Lea, “consolidándose como una promotora de las letras” en el Valle del Cauca.

Fue tal su impacto en esa región que la Gobernación del Valle le otorgó, en 2022, la medalla ‘María, de Jorge Isaacs’, por “su aporte a la cultura y la promoción de la lectura en el departamento”. “Los reconocimientos son importantes, pero lo fundamental es que uno como ser humano sienta que realmente ha aportado un grano de arena, con pasión, honestidad y alegría”, dijo Mera en ese homenaje que se llevó a cabo en la Biblioteca Departamental Jorge Garcés Borrero. Siga leyendo: Medellín fue elegida por la Unesco como la Capital Mundial del Libro en 2027 Además de su trayectoria como periodista y columnista, Mera también publicó varios libros en los que narró experiencias muy personales como su adicción al alcohol y las drogas, de lo que habló de manera abierta y le sirvió para afrontar su proceso de recuperación.

Aura Lucía Mera dejó escrito cómo quería ser despedida