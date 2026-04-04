Recapturaron a “El monstruo de Anapoima” después de haberse fugado de cárcel en el Valle del Cauca

El Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec) confirmó que recapturó a Alexander Díaz Alvarado, conocido como “El monstruo de Anapoima”, quien se fugó de la cárcel de Jamundí, Valle del Cauca, este viernes 3 de abril.

Díaz está pagando una condena de 27 años por robo, acceso carnal violento y homicidio. Fue nuevamente arrestado por la Policía Nacional en el sector Puente de la Cartagena, ubicado en Ibagué, Tolima.

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Las autoridades aún no han confirmado si “El monstruo de Anapoima” será nuevamente recluido en la cárcel de Jamundí. Solo han adelantado que se encuentran realizando los trámites necesarios para que Díaz vuelva a reingresar a prisión luego de la fuga.

Los detalles que se han revelado sobre la fuga también son pocos. Solo se conoce que ocurrió entre la noche de este jueves y la madrugada del viernes, y que el recluso se encontraba internado en el Bloque 1 del Pabellón 3 del Complejo Carcelario y Penitenciario con Alta y Media Seguridad (COJAM) de Jamundí.

Fue en el conteo de presos que se realiza cada mañana que los guardias notaron la ausencia de Díaz. Después de eso notificaron a las autoridades para iniciar la búsqueda del fugitivo.