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Recapturaron a “El monstruo de Anapoima” después de haberse fugado de cárcel en el Valle del Cauca

Alexander Díaz Alvarado, condenado a 27 años de prisión por robo, homicidio y acceso carnal violento, se escapó de la cárcel de alta seguridad de Jamundí entre la noche de este jueves y la madrugada del viernes. Aún no se conoce si continuará cumpliendo su condena en este mismo centro penitenciario.

  • Esta fotografía fue tomada en diciembre de 2022 cuando Díaz fue capturado por primera vez. FOTO: Policía Nacional
    Esta fotografía fue tomada en diciembre de 2022 cuando Díaz fue capturado por primera vez. FOTO: Policía Nacional
El Colombiano
El Colombiano
04 de abril de 2026
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El Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec) confirmó que recapturó a Alexander Díaz Alvarado, conocido como “El monstruo de Anapoima”, quien se fugó de la cárcel de Jamundí, Valle del Cauca, este viernes 3 de abril.

Díaz está pagando una condena de 27 años por robo, acceso carnal violento y homicidio. Fue nuevamente arrestado por la Policía Nacional en el sector Puente de la Cartagena, ubicado en Ibagué, Tolima.

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Las autoridades aún no han confirmado si “El monstruo de Anapoima” será nuevamente recluido en la cárcel de Jamundí. Solo han adelantado que se encuentran realizando los trámites necesarios para que Díaz vuelva a reingresar a prisión luego de la fuga.

Los detalles que se han revelado sobre la fuga también son pocos. Solo se conoce que ocurrió entre la noche de este jueves y la madrugada del viernes, y que el recluso se encontraba internado en el Bloque 1 del Pabellón 3 del Complejo Carcelario y Penitenciario con Alta y Media Seguridad (COJAM) de Jamundí.

Fue en el conteo de presos que se realiza cada mañana que los guardias notaron la ausencia de Díaz. Después de eso notificaron a las autoridades para iniciar la búsqueda del fugitivo.

Debido a los hechos, la personera de Jamundí, Martha Isabel Gutiérrez, le solicitó al Inpec tomar medidas urgentes para reforzar la seguridad de la prisión y evitar que se presenten nuevas fugas u otro tipo de incidentes.

¿Por qué “El monstruo de Anapoima” está pagando una condena de 27 años de prisión?

En febrero de 2025, Díaz fue capturado por la Policía en Melgar, Tolima, por los delitos de homicidio, acceso carnal violento agravado y hurto calificado. Los hechos por los que finalmente terminó condenado ocurrieron en diciembre de 2022, en la vereda Panamá, del municipio de Anapoima.

Junto a otro hombre, “El monstruo” ingresó a una finca en la que se encontraba una pareja. Ambos fueron amordazados: al hombre lo asfixiaron y la mujer fue violada por los dos asaltantes, quienes, antes de salir de la casa, se llevaron las pertenencias de la familia.

Luego de esto, los hombres ingresaron a otra vivienda del mismo sector y atacaron y robaron a tres adultos mayores.

Tres años después, cuando fue capturado, la Policía registró que Díaz contaba con múltiples antecedentes por delitos de receptación, fabricación, tráfico de armas de fuego o municiones y fuga de presos. Finalmente fue condenado a 27 años de prisión y enviado al COJAM de Jamundí, ya que fue considerado como un caso de especial protección.

Además de pedir medidas de seguridad más rigurosas, la Personería de Jamundí le solicitó al Inpec investigar cómo fue la fuga de “El monstruo de Anapoima” con el fin de identificar las posibles fallas al interior de la prisión o la presunta colaboración de otras personas.

La instalación o actualización de cámaras de seguridad, la mejora en los sistemas de control de acceso y la aplicación estricta de revisiones periódicas en las zonas sensibles del penal son algunas de las acciones que la Personería pidió realizar en el Centro luego de que un preso saliera en plena Semana Santa sin que nadie lo notara.

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