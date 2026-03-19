MOE desmintió a Petro sobre narrativa de fraude electoral: “No hubo inconsistencia”

La Misión de Observación Electoral (MOE) presentó un balance sobre la transparencia de los comicios legislativos del pasado 8 de marzo de 2026 y determinó que, tras revisar 16 trinos del presidente Gustavo Petro, en los que advertía sobre posibles irregularidades en estos formularios, no se evidenciaron inconsistencias como se ha señalado. Estos resultados se dan en medio de un clima de cuestionamientos sobre el diligenciamiento de estos formularios, particularmente por los señalamientos del presidente Gustavo Petro, quien en reiteradas ocasiones ha señalado que los formularios E-14 podrían haber sido “alterados” o manipulados.

Justamente, en cuanto a los mensajes que ha compartido el presidente Gustavo Petro a través de sus redes sociales, Alejandra Barrio, directora de la MOE, aseguró que “la Misión de Observación Electoral hizo la revisión de 16 tuits del presidente de la República, en los que señalaba algunos E-14 en los que podrían haber inconsistencias. Estos 16 tuits fueron verificados y lo que podemos encontrar es que, en la mayoría de estos, no había ninguna inconsistencia entre lo que estaba observando la comisión escrutadora y lo que efectivamente estaba siendo reportado por los escrutadores”. Estas declaraciones de la directora de la Misión de Observación Electoral (MOE) se sustentan en un análisis que dio lugar a un informe sobre los formularios E-14. En este documento, la entidad pone especial atención en las decisiones tomadas durante el preconteo y en las cifras finales registradas por los jurados de votación en dichos formularios.