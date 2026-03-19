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MOE desmintió a Petro sobre narrativa de fraude electoral: “No hubo inconsistencia”

Desde la entidad se aseguró que se revisaron 16 trinos del presidente en los que planteaba cuestionamientos en medio del proceso y la ejecución de las elecciones del pasado 8 de marzo. En su evaluación sobre el diligenciamiento de los formularios E-14, se señaló que se trata de “errores humanos”.

  • La Misión de Observación electoral realizó un informe sobre los cuestionamientos a los formularios E-14 y no encontró inconsistencias como se ha señalado. Foto: Colprensa.
    La Misión de Observación electoral realizó un informe sobre los cuestionamientos a los formularios E-14 y no encontró inconsistencias como se ha señalado. Foto: Colprensa.
Laura Juliana López
Laura Juliana López

Actualidad

hace 1 hora
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La Misión de Observación Electoral (MOE) presentó un balance sobre la transparencia de los comicios legislativos del pasado 8 de marzo de 2026 y determinó que, tras revisar 16 trinos del presidente Gustavo Petro, en los que advertía sobre posibles irregularidades en estos formularios, no se evidenciaron inconsistencias como se ha señalado.

Estos resultados se dan en medio de un clima de cuestionamientos sobre el diligenciamiento de estos formularios, particularmente por los señalamientos del presidente Gustavo Petro, quien en reiteradas ocasiones ha señalado que los formularios E-14 podrían haber sido “alterados” o manipulados.

Justamente, en cuanto a los mensajes que ha compartido el presidente Gustavo Petro a través de sus redes sociales, Alejandra Barrio, directora de la MOE, aseguró que “la Misión de Observación Electoral hizo la revisión de 16 tuits del presidente de la República, en los que señalaba algunos E-14 en los que podrían haber inconsistencias. Estos 16 tuits fueron verificados y lo que podemos encontrar es que, en la mayoría de estos, no había ninguna inconsistencia entre lo que estaba observando la comisión escrutadora y lo que efectivamente estaba siendo reportado por los escrutadores”.

Estas declaraciones de la directora de la Misión de Observación Electoral (MOE) se sustentan en un análisis que dio lugar a un informe sobre los formularios E-14. En este documento, la entidad pone especial atención en las decisiones tomadas durante el preconteo y en las cifras finales registradas por los jurados de votación en dichos formularios.

En el documento se detalla que buena parte de las inconsistencias detectadas no obedecen necesariamente a una intención de fraude, sino a fallas en la ejecución de los jurados debido a la carga de trabajo y la estructura de los formularios.

“Se advierte que en las imágenes analizadas hay correcciones visibles en algunos E-14 y errores aritméticos en otros. Al contrastar las distintas copias de los E-14 se observa que ello deriva de errores humanos en su diligenciamiento”, se explica en el documento técnico.

Además, la MOE añadió que estos fallos “se explican tanto por la cantidad de apartados de los propios E-14, como por el hecho de que los jurados tienen que llenar 3 copias iguales”.

Este es el informe de la Misión de Observación Electoral:

Lea también: ¿Quién frena a Petro? Las advertencias por la posible intervención política en plena carrera electoral

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