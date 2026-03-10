¡Lo mejor de los dos mundos! Primer tráiler por los 20 años de Hannah Montana

Veinte años después de que una peluca rubia y una vida secreta conquistaran a millones de espectadores, el universo de Hannah Montana vuelve a escena. Disney reveló el primer tráiler de “Hannah Montana 20th Anniversary Special”, un programa que no pretende reiniciar la historia sino mirar hacia atrás y reconstruir cómo nació uno de los fenómenos juveniles más grandes de la televisión. El especial se estrenará el 24 de marzo de 2026 en Disney+, exactamente veinte años después de que la serie llegara por primera vez a Disney Channel en 2006. El adelanto, que ya circula en redes sociales, despertó nostalgia entre quienes crecieron viendo la historia de la adolescente que debía equilibrar su vida escolar con la fama mundial. Pero la producción no se limita a recordar escenas conocidas. El especial fue concebido como una experiencia televisiva que intenta revivir el espíritu original del programa. Para lograrlo, el equipo recreó el set donde se grababa la serie y volvió a instalar público en el estudio, replicando la dinámica con la que se filmaban los episodios frente a la audiencia. Le puede interesar: Hannah Montana regresa: fotos del rodaje y detalles del especial por los 20 años en Disney+ En ese espacio reconstruido aparecerá la figura central del proyecto, Miley Cyrus. La actriz y cantante participará en una conversación exclusiva sobre el impacto que tuvo el personaje en su vida y en su carrera. La entrevista será conducida por Alex Cooper, creadora del podcast Call Her Daddy, en un formato que mezclará recuerdos personales con material nunca antes mostrado de la producción.

El especial también recuperará imágenes inéditas y relatos detrás de cámaras, con el objetivo de reconstruir cómo se gestó la serie que convirtió a Miley Stewart, una estudiante aparentemente común, en Hannah Montana, una estrella pop cuya identidad debía permanecer en secreto. Con su mezcla de comedia, música y temas sobre identidad y amistad, la serie se convirtió en uno de los programas más influyentes de Disney Channel durante esa década. El primer tráiler del especial ya fue publicado por Disney y rápidamente comenzó a circular entre los fans de la serie en redes sociales.

El anuncio del especial generó gran expectativa entre los usuarios de internet, que reaccionaron con mensajes llenos de nostalgia y emoción, muchos recordando su infancia y expresando su deseo de ver de nuevo a Miley Cyrus en el universo de Hannah Montana. Entre comentarios y publicaciones, los seguidores celebraron la noticia y compartieron su entusiasmo por el regreso de una de las series juveniles más recordadas de los años 2000.

En medio de ese repaso por la historia de la serie, el especial también recupera uno de los elementos que más recuerdan sus seguidores, la música. La canción principal, interpretada por Miley Cyrus, se convirtió en un símbolo del programa y resumía la esencia del personaje. “You can change your hair, and you can change your clothes... but you’ll always find your way back home”, dice uno de sus versos más recordados, una línea que reflejaba la doble vida de la protagonista de Hannah Montana y que, dos décadas después, sigue siendo una de las frases más asociadas al fenómeno juvenil que marcó a toda una generación.

La producción original se sostuvo en un elenco que rápidamente se volvió familiar para el público joven de la época. Junto a Cyrus estaban Emily Osment como Lilly Truscott, la mejor amiga de la protagonista; Mitchel Musso como Oliver Oken; y Billy Ray Cyrus, padre de la artista en la vida real, interpretando también a su padre en la ficción, Robby Stewart. El reparto lo completaban Jason Earles como Jackson y Moisés Arias en el papel de Rico.

