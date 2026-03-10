¡Lo mejor de los dos mundos! Primer tráiler por los 20 años de Hannah Montana

Veinte años después de que una peluca rubia y una vida secreta conquistaran a millones de espectadores, el universo de Hannah Montana vuelve a escena. Disney reveló el primer tráiler de “Hannah Montana 20th Anniversary Special”, un programa que no pretende reiniciar la historia sino mirar hacia atrás y reconstruir cómo nació uno de los fenómenos juveniles más grandes de la televisión.
El especial se estrenará el 24 de marzo de 2026 en Disney+, exactamente veinte años después de que la serie llegara por primera vez a Disney Channel en 2006. El adelanto, que ya circula en redes sociales, despertó nostalgia entre quienes crecieron viendo la historia de la adolescente que debía equilibrar su vida escolar con la fama mundial.
Pero la producción no se limita a recordar escenas conocidas. El especial fue concebido como una experiencia televisiva que intenta revivir el espíritu original del programa. Para lograrlo, el equipo recreó el set donde se grababa la serie y volvió a instalar público en el estudio, replicando la dinámica con la que se filmaban los episodios frente a la audiencia.
Le puede interesar: Hannah Montana regresa: fotos del rodaje y detalles del especial por los 20 años en Disney+
En ese espacio reconstruido aparecerá la figura central del proyecto, Miley Cyrus. La actriz y cantante participará en una conversación exclusiva sobre el impacto que tuvo el personaje en su vida y en su carrera. La entrevista será conducida por Alex Cooper, creadora del podcast Call Her Daddy, en un formato que mezclará recuerdos personales con material nunca antes mostrado de la producción.