Pueblito Paisa estrena nuevas rutas turísticas en Medellín: así puede hacer el recorrido

La primera se bautizó con el nombre de “Pueblito Paisa: interpretación cultural” , la cual consiste en una experiencia pedagógica que posibilita comprender la identidad paisa por medio de la arquitectura, las tradiciones, costumbres y gastronomía.

El pasado 3 de marzo, el emblemático Pueblito Paisa de Medellín cumplió 48 años. A razón de esto se inauguraron dos nuevas rutas turísticas para locales, nacionales e internacionales, en español y en inglés, para no sólo recorrer este corazón de la ciudad sino también con el objetivo de identificar y sentir la historia vívida de Antioquia.

La otra se denominó “Sendero de las Esculturas: arte y territorio”, donde se expone el Cerro Nutibara como una especie de museo abierto con diez obras de artistas propios y extranjeros; una mezcla de arte contemporáneo con paisajes urbanos.

“La invitación es para que vengan a este patrimonio turístico natural y cultural de la ciudad porque Medellín está mejorando”, dijo Julián Alzate Cárdenas, director ejecutivo (e) de la Corporación Arví.

Ambos recorridos pueden realizarse de lunes a domingo por un valor de $4.000 que incluye el ascenso y descenso al Cerro Nutibara en vehículos tipo van.

“El Pueblito Paisa está lleno de anécdotas que lo convierten en un lugar maravilloso. Las puertas, balcones y ventanas que enmarcan la plaza central son originales y fueron traídas del antiguo municipio de El Peñol, antes de ser inundado para la construcción de la represa de Guatapé. Y la capilla es una réplica, a menor escala, de la Basílica Menor o Parroquia de Nuestra Señora de la Candelaria, ubicada en el Parque Berrío, en el Centro de Medellín”, dijo la administración municipal a través de un comunicado.