Julio Teherán dijo adiós, entre lágrimas; se retira uno de los mejores lanzadores colombianos en Grandes Ligas

El cartagenero Julio Alberto Teherán Pinto, anunció, su adiós como jugador, tras el partido que la Selección Colombia de béisbol ganó 4 – 3 a Panamá, en el último juego del Grupo A del Clásico Mundial de Béisbol que se desarrolla en el estadio Hiram Bithorn de San Juan, capital de Puerto Rico. Teherán, de 35 años de edad, sorprendió al final de la rueda de prensa con un anuncio: “Quiero aprovechar para anunciarles oficialmente mi retiro del juego. Ha sido una decisión que he estado pensando mucho, pero creo que este es el momento indicado”. Así mismo, agradeció, afirmando que “cierro un capítulo muy importante de mi vida. Gracias a Dios por permitirme cumplir el sueño de jugar béisbol profesional y a todas las personas que me acompañaron en este camino”.

Teherán inició su carrera en las Ligas Menores de béisbol en 2008, lanzando para los Bravos de Danville una filial de los Bravos de Atlanta. El 6 de mayo de 2011, los Bravos de Atlanta anunciaron que Teherán debutaría en Grandes Ligas el 7 de mayo contra los Filis de Filadelfia. Teherán, quien debutó en las Mayores con los Bravos de Atlanta, se consolidó durante varios años como uno de los abridores más confiables de la organización. También jugó en los Angelinos de Los Ángeles, los Tigres de Detroit y los Cerveceros de Milwaukee.

El Heraldo publicó que, “en total tuvo 248 aperturas en las Grandes Ligas, ganando en 81 ocasiones y perdiendo en 82. Lanzó 1470.2 entradas, propinando 1260 ponches, quedando con una ERA de 3.85”. Así mismo reseñaron que, “uno de los momentos más destacados de su carrera fue su participación en el Juego de las Estrellas, evento al que fue convocado en una oportunidad gracias a su rendimiento como abridor en la Liga Nacional”. El cartagenero posee el récord de aperturas consecutivas en el inicio de campaña para los Bravos de Atlanta con seis entre 2014 a 2019, y el tercero a nivel general solo detrás de Phil Niekro (8) y Greg Maddux (7). En el historial de su carrera aparece también el paso de Teherán por Bravos de Atlanta, Angelinos de Los Ángeles, Tigres de Detroit, Padre de San Diego, Cerveceros de Milwaukee, Orioles de Baltimore, Mets de Nueva York, Cachorros de Chicago y Orioles de Baltimore.

El cartagenero tiene en sus registros dos apariciones en el Juego de las Estrellas en las ediciones 2014 y 2016, además fue elegido como el Novato del año, por el quinto lugar en 2013 en la Liga Nacional. La presencia de Julio en el Clásico Clásico Mundial de Béisbol no fue como esperaba, ya que una molestia en el hombro en el momento que calentaba antes del duelo contra Canadá, lo sacó de la competencia. Julio creció en el barrio Olaya Herrera y gracias al apoyo de sus padre pudo llegar a las Grandes Ligas del béisbol mundial, y dejo un legado por su trayectoria y el tiempo que estuvo en lo más alto del béisbol internacional. Al dar sus declaraciones en la rueda de prensa, el caribeño no pudo aguantar el llanto y agradeció por el apoyo que siempre tuvo durante su carrera, en la que quedará como uno de los referentes del béisbol colombiano a nivel mundial.

Cierre de Colombia con una victoria