Julio Teherán dijo adiós, entre lágrimas; se retira uno de los mejores lanzadores colombianos en Grandes Ligas

El cartagenero Julio Alberto Teherán Pinto, anunció, su adiós como jugador, tras el partido que la Selección Colombia de béisbol ganó 4 – 3 a Panamá, en el último juego del Grupo A del Clásico Mundial de Béisbol que se desarrolla en el estadio Hiram Bithorn de San Juan, capital de Puerto Rico.
Teherán, de 35 años de edad, sorprendió al final de la rueda de prensa con un anuncio: “Quiero aprovechar para anunciarles oficialmente mi retiro del juego. Ha sido una decisión que he estado pensando mucho, pero creo que este es el momento indicado”.
Así mismo, agradeció, afirmando que “cierro un capítulo muy importante de mi vida. Gracias a Dios por permitirme cumplir el sueño de jugar béisbol profesional y a todas las personas que me acompañaron en este camino”.