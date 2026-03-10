Mataron afuera de la UdeA a hombre que habría intentado robarle a un estadounidense en Laureles, Medellín

Un intento de atraco a un ciudadano estadounidense que salía de un reconocido restaurante de cadena en el barrio Laureles, de Medellín, acabó con la muerte de uno de los presuntos delincuentes, mientras que el otro, para evitar ser capturado, se tuvo que tirar al río Medellín para escapar.
Sobre la madrugada del pasado lunes, el extranjero había terminado de comerse una hamburguesa en el establecimiento abierto las 24 horas y dos hombres en una motocicleta se le acercaron con el fin de intentar robarle una cadena de oro.