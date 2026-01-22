x

“Creo que lo han mal informado”: ministro Idárraga negó injerencia en imputación contra director de la UNP por magnicidio de Miguel Uribe

El ministro de Justicia encargado desmintió los señalamientos de Augusto Rodríguez sobre una injerencia suya en la imputación fallida por el magnicidio del senador y precandidato presidencial.

    Ante los señalamientos de Augusto Rodríguez, director de la Unidad Nacional de Protección (UNP) por injerencia en su imputación en la Fiscalía, el ministro del Interior (e) Andrés Idárraga defendió la independencia de las entidades judiciales. FOTOS: Colprensa
Brian Ferney Valencia Ríos
Brian Ferney Valencia Ríos

Digital - Alcance

hace 3 horas
bookmark

El ministro de Justicia encargado, Andrés Idárraga, rechazó categóricamente las acusaciones sobre una presunta participación o presión política en la solicitud de imputación de cargos contra el director de la Unidad Nacional de Protección (UNP), Augusto Rodríguez, en el marco del proceso judicial por el magnicidio del senador y precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay.

Días atrás, Rodríguez señaló directamente a Idárraga de utilizar su influencia para afectar su situación judicial, pues la supuesta injerencia se habría canalizado a través de la esposa de Idárraga, Andrea del Pilar Verdugo, quien se desempeñaba como directora de Asuntos Jurídicos en la Fiscalía General de la Nación hasta su renuncia el pasado 20 de enero.

Lea también: Pelea entre Idárraga y Rodríguez remueve al Gobierno y salpica a la Fiscalía

Ante esta situación, el ministro de Justicia (e) enfatizó que cualquier señalamiento de interferencia es una “falta de respeto” hacia la fiscal general y los fiscales del caso.

“Es evidente que no tiene sentido que el Ministerio de Justicia tenga incidencia en la Fiscalía, eso me parece entrar a una falta de respeto con la señora fiscal y con los fiscales que llevan los casos. Somos respetuosos de la independencia judicial, de la división de poderes, y lo que decide la Fiscalía lo decide de manera autónoma y en el marco de sus propias decisiones”, declaró Idárraga a la prensa a la salida de un evento en Cali.

“Vamos a hacer una reunión con el director Augusto, porque creo que lo han mal informado personas que han querido sembrar cizaña, entonces vamos a resolverlo internamente”, anunció el ministro refiriéndose a Rodríguez.

La polémica inició días atrás cuando el ente acusador había anunciado inicialmente que imputaría a Augusto Rodríguez por el delito de prevaricato por omisión. La tesis de la Fiscalía sostenía que Rodríguez no atendió oportunamente al menos 23 solicitudes de refuerzo de seguridad para Miguel Uribe, quien contaba con un esquema de seguridad precario el día del atentado sicarial en su contra en Bogotá.

No obstante, apenas horas después del anuncio, la Fiscalía reversó la decisión, argumentando que la fiscal encargada no tenía la competencia para adelantar dicho trámite, lo que dejó el proceso temporalmente sin efecto para evitar nulidades futuras.

Respecto a esos señalamientos, Rodríguez ha negado la existencia de tales solicitudes y afirmó que la UNP entregó oportunamente todos los archivos relacionados con la protección de Uribe. Sin embargo, el funcionario reconoció en declaraciones previas que hubo una “insuficiencia” en el número de escoltas asignados al líder opositor el día de su muerte.

Siga leyendo: ¿Por qué Augusto Rodríguez señala al ministro Idárraga por la imputación en su contra? Esto dijo

Hasta el momento, la investigación por el magnicidio de Miguel Uribe ha vinculado a 10 personas, incluyendo al adolescente que disparó el arma y otros implicados identificados como parte de la estructura criminal.

Bloque de preguntas y respuestas

¿Quién es Augusto Rodríguez y cuál es su cargo?
Augusto Rodríguez es el director de la Unidad Nacional de Protección (UNP) de Colombia, responsable de los esquemas de seguridad de líderes políticos.
¿Por qué se le imputó inicialmente?
Se le acusó de prevaricato por omisión por supuestamente no atender solicitudes de refuerzo de seguridad para Miguel Uribe Turbay.
¿Cuál es la posición del Ministerio de Justicia?
Andrés Idárraga negó cualquier presión política, defendiendo la independencia judicial y la autonomía de la Fiscalía en el proceso.

Utilidad para la vida