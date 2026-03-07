¿Ester Expósito y Kylian Mbappé son pareja? Las imágenes juntos en París que sorprenden a todos

La actriz española Ester Expósito y el delantero del Real Madrid, Kylian Mbappé, fueron vistos juntos en París, según diversas publicaciones difundidas en redes sociales que rápidamente se volvieron virales. Las imágenes, compartidas en cuentas de Instagram y otras plataformas, al parecer los muestran a ambos durante una salida nocturna en la capital francesa, conocida por su ambiente romántico. Según las versiones que circularon en internet, el encuentro incluyó una cena en un restaurante y una posterior visita a un bar con vista a la ciudad.

De acuerdo con las publicaciones que circularon en redes, la actriz y el futbolista eligieron un restaurante de influencia italiana con un ambiente íntimo para cenar. En las imágenes compartidas se observó que Ester Expósito pidió una lasaña, mientras que Mbappé optó por una carbonara, un plato que el delantero ha mencionado en varias ocasiones como uno de sus favoritos desde la infancia.

Tras la cena, algunas versiones indicaron que ambos continuaron la noche en un rooftop parisino. Una cuenta local especializada en vida social aseguró que fueron vistos en el skybar del Hotel Pullman Paris Tour Eiffel, un espacio con vista panorámica desde el que se puede observar la Torre Eiffel iluminada. En varias historias publicadas en plataformas digitales se los vio conversando muy cerca, y algunos usuarios afirmaron que incluso se habrían besado.

Los rumores de una relación entre Ester Expósito y Mbappé vienen de tiempo atrás

Las especulaciones sobre una posible relación entre Expósito y Mbappé no surgieron únicamente a partir de este encuentro en París. El tema empezó a tomar fuerza después de una publicación del bloguero francés Aqababe, conocido por difundir información sobre celebridades. En su cuenta aseguró que ambos habrían sido vistos juntos en más de una ocasión durante las últimas semanas. Según su versión, el primer encuentro habría ocurrido el 25 de febrero en Madrid, durante la semana de la moda de la capital española.