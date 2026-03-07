¿Ester Expósito y Kylian Mbappé son pareja? Las imágenes juntos en París que sorprenden a todos

La actriz española Ester Expósito y el delantero del Real Madrid, Kylian Mbappé, fueron vistos juntos en París, según diversas publicaciones difundidas en redes sociales que rápidamente se volvieron virales.
Las imágenes, compartidas en cuentas de Instagram y otras plataformas, al parecer los muestran a ambos durante una salida nocturna en la capital francesa, conocida por su ambiente romántico. Según las versiones que circularon en internet, el encuentro incluyó una cena en un restaurante y una posterior visita a un bar con vista a la ciudad.