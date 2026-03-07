¿Qué mueve a los jóvenes a votar? Esta sería la clave para su participación en las urnas

Para este 8 de marzo hay habilitados más de 41 millones de colombianos para ejercer su derecho al voto en el territorio nacional y en el exterior. En este censo de sufragantes, una de las poblaciones que puede ser decisiva es el voto de los jóvenes.
En medio de ese universo, alrededor de 9,5 millones serían votantes con edad entre los 18 a los 28 años. Ante este escenario, la Fundación Corona y Movilizatorio realizaron un experimento para identificar los mensajes que más mueven a las juventudes a la hora de participar electoralmente.
La investigación contó con la participación de 4.265 jóvenes entre 18 a 28 años. De ese grupo, 1.308 conformaron un grupo de control mientras que los otros 2.957 recibieron algunos mensajes.
La información estaba dividida en tres tipos de datos. La primera era de cuestión técnica con datos sobre cómo y cuándo votar. La segunda eran vínculos del voto con el empleo, la salud y la educación. El tercer mensaje era tipo Fomo (miedo a quedarse fuera) que consiste en información basada en la presión de grupo como decirles que “tus amigos ya están decidiendo”.