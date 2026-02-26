MiJusticia le dijo “no” a la Constituyente de Petro: “me saca de foco de lo que quiero hacer”

El recién nombrado ministro de Justicia, Jorge Iván Cuervo, ha sorprendido al no ser uno de los integrantes del gabinete que en el último Consejo de Ministros no firmó la convocatoria a una Asamblea Constituyente. El funcionario reconoció los problemas que le trae apoyar esa idea.

El ministro Cuervo reconoció en una entrevista con Blu Radio que ese era un tema más político que técnico y, por lo tanto, no es el Ministerio quien debería estar al frente de esa convocatoria. “Creo que eso me saca del foco de lo que yo quiero hacer”, declaró.

El funcionario destacó que esta posición contrasta con la postura del exministro Eduardo Montealegre, quien según él, convirtió la constituyente en un asunto personal.

Para el nuevo jefe de la cartera de Justicia, en el Ministerio hay otros “chicharrones”, como el Inpec, la Superintendencia de Registros y Notariado (SNR) y el registro de bienes para la Sociedad de Activos Especiales (SAE).