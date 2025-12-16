x

Pico y Placa Medellín

viernes

3 y 4 

3 y 4

Pico y Placa Medellín

jueves

0 y 2 

0 y 2

Pico y Placa Medellín

miercoles

1 y 8 

1 y 8

Pico y Placa Medellín

martes

5 y 7  

5 y 7

Pico y Placa Medellín

domingo

no

no

Pico y Placa Medellín

sabado

no

no

Pico y Placa Medellín

lunes

6 y 9  

6 y 9

menu
close

Ministro de Salud, a juicio disciplinario por irregularidades en sistema de atención a los maestros

Junto a Guillermo Jaramillo, otros tres exfuncionarios del gobierno Petro también fueron solicitados por la Procuraduría.

  • Ministro de Salud, a juicio disciplinario por irregularidades en sistema de atención a los maestros
  • El documento con el que la Procuraduría llamó a juicio disciplinario al ministro de Salud, a exministros de Hacienda, Educación y Trabajo y directivos del Fomag. Foto: Cortesía Procuraduría
    El documento con el que la Procuraduría llamó a juicio disciplinario al ministro de Salud, a exministros de Hacienda, Educación y Trabajo y directivos del Fomag. Foto: Cortesía Procuraduría
Brian Ferney Valencia Ríos
Brian Ferney Valencia Ríos

Digital - Alcance

16 de diciembre de 2025
bookmark

La Procuraduría General de la Nación ha formulado pliego de cargos y llamado a juicio disciplinario al ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, y a tres exministros del Gobierno de Gustavo Petro, por presuntas irregularidades y delicadas fallas en la implementación del nuevo sistema de atención en salud para los maestros.

Así como al ministro de Salud, el Ministerio Público formuló pliego de cargos en contra de Aurora Vergara, exministra de Educación, Ricardo Bonilla, exministro de Hacienda, y Gloria Inés Ramírez, exministra del Trabajo.

Lea también: MinSalud seguiría haciéndole ‘conejo’ al aumento de la UPC

El llamado a juicio disciplinario también va en contra de directivos del Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio (Fomag) y representantes de Fecode. En la lista de citados está Jhon Mauricio Marín, presidente de la Fiduprevisora y señalado públicamente por graves irregularidades, así como Magda Lorena Giraldo, Georgina Arroyo y Christian Rey Camacho, estos dos últimos siendo representación de Fecode en el órgano directivo.

El documento con el que la Procuraduría llamó a juicio disciplinario al ministro de Salud, a exministros de Hacienda, Educación y Trabajo y directivos del Fomag. Foto: Cortesía Procuraduría
El documento con el que la Procuraduría llamó a juicio disciplinario al ministro de Salud, a exministros de Hacienda, Educación y Trabajo y directivos del Fomag. Foto: Cortesía Procuraduría

¿Cuáles fueron las presuntas irregularidades halladas por la Procuraduría?

El nuevo modelo de salud del Magisterio entró en operación el pasado 1 de mayo del 2024. Desde ese entonces, para el ente de control hay varias irregularidades en este dentro las que destacan la aprobación tardía del manual de contratación, la falta de negociación previa de tarifas, contratación extemporánea de las Instituciones Prestadoras de Salud (IPS) y ambigüedades en la definición de la entidad encargada de realizar la auditoría y los giros de los recursos.

Para la Procuraduría, esto habría afectado la continuidad, calidad y oportunidad en la prestación del servicio de salud a los docentes y sus beneficiarios, desencadenando en múltiples reclamos.

Como resultado de las deficiencias, la Superintendencia Nacional de Salud (Supersalud) intervino y aplicó medidas cautelares al Fomag y a la Fiduprevisora en mayo de 2024. En el pasado mes de septiembre, esta misma Superintendencia ordenó una medida cautelar de cesación provisional por tres meses, con vigencia hasta el 23 de diciembre de 2025.

Esta decisión de Supersalud fue basada en los hallazgos de seis auditorías realizadas entre 2024 y 2025, que documentaron incumplimientos persistentes, como demoras en pagos a prestadores y falta de oportunidad en la entrega de medicamentos.

La investigación de la Procuraduría busca individualizar responsabilidades por decisiones que fueron tomadas durante la transición del modelo, el cual involucró varias entidades estatales y generó impacto en la atención en salud de miles de docentes.

Siga leyendo: Otro revés para el Gobierno Petro: Se hunde por segunda vez la reforma a la salud en la Comisión Séptima

Temas recomendados

Ministerio de Salud
Ministerio de Trabajo
Procuraduría
Salud
Fecode
Ministerio de Educación
profesores
Fomag
Colombia
Gustavo Petro
Gloria Inés Ramírez
Aurora Vergara Figueroa
Guillermo Jaramillo
Gregorio Eljach
Club intelecto
Regístrate a nuestro newsletter
Siga las noticias de EL COLOMBIANO desde Google News
Únete a nuestro canal de Whatsapp

Nuestros portales

Club intelecto

Club intelecto

Las más leídas

Te recomendamos

Utilidad para la vida