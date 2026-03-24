Ministro de Defensa habló del accidente aéreo en Putumayo: “El país conocerá la verdad”

El ministro de Defensa, Pedro Sánchez, se pronunció cerca de la medianoche de este lunes con respecto al accidente aéreo de un avión Hércules en Puerto Leguízamo, Putumayo.

Hasta la última actualización se sabe que 66 personas murieron; entre ellas, soldados, policías y tripulación. Entretanto, hubo 57 heridos, una persona ilesa y cuatro que están pendientes por ubicar.

“Hoy Colombia está de luto. La patria ha perdido a varios de sus hijos e hijas más valientes. Militares y policías que entregaron su vida al servicio de nuestra Nación, en un trágico accidente aéreo mientras se desplazaban en un avión Hércules de la FAC, justo posterior al despegue, desde Puerto Leguízamo hacia Puerto Asís, Putumayo”, detalló Sánchez.

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“No son cifras, son vidas, son padres, madres, hijos, hijas, hermanos, hermanas, héroes y heroínas que hoy dejan un vacío irreparable en sus familias y en todo el país.

Su sacrificio no será olvidado y en honor a ellos y a su memoria continuaremos cumpliendo la misión a pesar del dolor y la adversidad”.

Finalmente, el ministro llamó a izar la bandera a media asta y aseguró que habrá una investigación para conocer la verdad de lo ocurrido. No obstante, no dio detalles al respecto:

“Colombia entera se une al duelo, izaremos la bandera nacional a media asta como símbolo de respeto y gratitud por el legado de quienes cumplieron su deber hasta el final. La investigación será rigurosa, transparente y con la máxima celeridad posible.

El país conocerá la verdad, por eso este proceso debe avanzar con el respeto, la dignidad y la prudencia que este momento exige, mientras las familias esperan las necesarias y claras respuestas. A sus familias, toda nuestra solidaridad. A nuestros héroes y heroínas, honor y gloria”.