Conmoción en La Guajira: hallan muerta a niña de 3 años en Mingueo y un menor de 17 años es el principal sospechoso

Una profunda conmoción sacude al corregimiento de Mingueo, en Dibulla (La Guajira), tras el hallazgo del cuerpo sin vida de Shelsy Michel Navarro Ojeda, una niña de tres años que había sido reportada como desaparecida el miércoles 10 de diciembre. Conozca: Informe de Medicina Legal dice desde cuándo habría muerto Valeria Afanador; estos son los detalles La menor fue encontrada dentro de un saco en una vivienda que funcionaba como bodega, ubicada a solo cinco casas de su hogar, lo que desató indignación y protestas en la comunidad.

Horas de angustia y el doloroso hallazgo

Shelsy fue vista por última vez mientras jugaba cerca de su vivienda, entre la 1:00 p. m. y las 3:00 p. m. Su madre, Liliana Ojeda Domínguez, relató que la niña se alejó mientras ella y el padre estaban en casa. Al notar su ausencia, la familia activó la ruta de búsqueda y notificó a la Policía, que emitió un cartel de búsqueda.

Durante horas, vecinos y familiares rastrearon calles, zonas enmontadas y sectores aledaños. Incluso surgieron versiones de que la niña había sido vista con un hombre de tez morena, pero las pistas no prosperaron.

Hacia las 10:00 p. m., la comunidad decidió revisar nuevamente una zona cercana. Fue entonces cuando encontraron un costal dentro de una vivienda utilizada como bodega. Allí estaba el cuerpo de la menor. La escena desató desesperación, gritos y profunda incredulidad entre los presentes. Ese mismo día, Shelsy debía celebrar su graduación de preescolar.

“Necesitamos justicia”: el clamor de la madre

Entre lágrimas, la madre de la niña pidió celeridad y claridad a las autoridades.“Estábamos jugando y de repente ella salió mientras el papá y yo estábamos allí. Cuando pregunté por la niña, ya no estaba... empezamos a buscarla, pero no aparecía. Ahí comenzó todo”, dijo en entrevista con Blu Radio. Lea también: “Le devuelvo a Dios ese angelito que me mandó”: la desgarradora despedida del padre de Valeria Afanador en su funeral La mujer recordó que su hija se graduaba al día siguiente: “Mañana se me graduaba de preescolar; estaba en la guardería”.

También pidió justicia:“Pedimos que nos ayuden a dar con su paradero. Necesitamos que se haga justicia porque esto no puede quedar impune. Es una niña de tan solo 3 años”.

Un menor de 17 años, principal sospechoso

El comandante de la Policía de La Guajira, coronel Salomón Bello Reyes, confirmó que un joven de 17 años es actualmente la principal línea de investigación. La identidad del adolescente se mantiene bajo reserva, y las autoridades analizan videos, testimonios y otros elementos recolectados en la zona. Según versiones en poder de la Policía, el joven habría sido retenido temporalmente por la comunidad antes de la llegada de las autoridades, y ese material audiovisual está siendo revisado técnicamente.

“Es todo material de investigación”, señaló el coronel Bello, insistiendo en que aún no se pueden revelar detalles debido a la reserva procesal. Hasta el momento, no se ha informado sobre capturas formales.

Bloqueos en la Troncal del Caribe

La indignación por el crimen llevó a que habitantes de Mingueo y de comunidades vecinas bloquearan la Troncal del Caribe, una de las vías más importantes del norte del país, entre Riohacha y Santa Marta.

Aunque las manifestaciones han afectado la movilidad, los manifestantes permiten el paso de ambulancias y vehículos de emergencia. La comunidad insiste en que no levantará los bloqueos hasta tener respuestas claras y avances concretos en la investigación.

Autoridades anuncian recompensa y acompañamiento