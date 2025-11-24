MinDefensa ordenó “investigación rigurosa” por archivos de ‘Calarcá’; ¿qué hará?

En un largo trino publicado en su cuenta de X (antiguo Twitter), el ministro de Defensa, general (r) Pedro Sánchez, se refirió a la investigación de Noticias Caracol que reveló la presunta infiltración de las disidencias de las Farc en el Gobierno del presidente Gustavo Petro. Según el funcionario, dispuso la información que requiera la Fiscalía General de la Nación para la investigación que “adelanta”, aunque esa entidad lleve, presuntamente, un año quieta con los archivos que advertían de esa situación.
El ministro Sánchez aseguró que ordenó “adelantar una investigación rigurosa según las competencias del Ministerio de Defensa y de la Fuerza Pública, en colaboración armónica y absoluta con la comunidad de inteligencia” y que no dudará “en tomar las decisiones que correspondan según concluyan las investigaciones”.
Además de señalar que “ningún acto de ilegalidad será tolerado dentro de la Fuerza Pública”, fue enfático en señalar que la cartera a su cargo “no permitirá, bajo ninguna circunstancia, actos de corrupción, ilegalidad o traición a la Patria por parte de miembros activos, retirados o de cualquier funcionario del sector”.