MinDefensa desmiente a Petro sobre presunto atentado contra Iván Cepeda

En la mañana del pasado viernes 17 de abril, el presidente Gustavo Petro alertó sobre un supuesto riesgo inminente en plena contienda electoral. A través de un mensaje en su cuenta de X, el mandatario afirmó: “Ya tiene la CIA los datos reales y concretos de un posible atentado al candidato Iván Cepeda. En Colombia amenazan por doquier, pero las informaciones de planes reales deben ser neutralizadas de antemano”. Esta declaración encendió de inmediato las alarmas, especialmente en el propio candidato, quien se pronunció a través de un comunicado asegurando que iba a pedir más información a las autoridades frente a la gravedad del asunto. Sin embargo, el presidente Petro llevó la conversación un paso más allá, vinculando el panorama nacional con la política estadounidense al agregar: “Le agradezco al presidente Donald Trump su apoyo a unas elecciones libres. Recordar el origen del asesinato de Charlie Kirk y el que recibió el mismo Donald Trump vienen del mismo lado: una extrema derecha que usa el Estado para matar, usa la muerte para buscar votos”. Puede leer: MinDefensa ofrece $1.000 millones de recompensa para frenar atentados contra candidatos

El rotundo desmentido desde Estados Unidos

Lo que en un principio se presentó como una filtración de inteligencia al más alto nivel gubernamental, pronto comenzó a mostrar grietas importantes. El primer golpe a la versión presidencial provino de Estados Unidos, pues el senador republicano Bernie Moreno desmintió categóricamente las afirmaciones del mandatario colombiano sobre el supuesto plan que ya estaría en manos de la Agencia Central de Inteligencia (CIA). A través de la misma red social, Moreno le respondió a Petro: “Esto es falso: los funcionarios de EE.UU. no tienen conocimiento de tal amenaza y el Sr. Cepeda ha sido informado de ello. Sin embargo, seguimos muy preocupados por las amenazas a la vida de los otros dos candidatos, uno de los cuales es ciudadano estadounidense”. Para dejar clara su exigencia frente a la seguridad democrática en el país, el legislador norteamericano añadió: “Como he señalado antes, esperamos que el actual gobierno colombiano tome todas las medidas necesarias para proteger a los candidatos presidenciales”.

El ministro de Defensa, Pedro Sánchez, contradice al presidente

De manera paralela, durante una entrevista concedida a Caracol Noticias este sábado 18 de abril, el ministro de Defensa, Pedro Sánchez, confirmó que, tras sostener un diálogo con funcionarios de la CIA en Colombia, ese órgano de inteligencia internacional no tiene información sobre un posible plan para atentar contra el candidato. Esto va en contravía directa de la información inicial divulgada por el jefe de Estado. A su vez, Sánchez señaló que los organismos de inteligencia adscritos a MinDefensa tampoco tienen información al respecto. Según el alto funcionario, la comunicación de estas aparentes amenazas se generó desde Colombia, pero a través de otros organismos ajenos a su ministerio. Explicándolo a detalle, precisó: “Ellos nos han informado que cuando llegaran a tener alguna información al respecto, no la compartirían, pero en este momento no tienen. El mensaje que salió es que, de parte de Colombia, suministrará o ha suministrado otros organismos de inteligencia diferentes a los del Ministerio de Defensa información, no solamente a los Estados Unidos, sino a todas las naciones para que nos ayuden a confirmar o a desvirtuar”. Siga leyendo: Petro dice que la CIA conoce plan para atentar contra Iván Cepeda; “es muy grave”, confirma el candidato

Medidas de seguridad en medio de un clima electoral volátil en Colombia

A pesar del cruce de versiones y la falta de datos concretos sobre la supuesta confabulación, el Ministerio de Defensa fue enfático en que la institucionalidad está actuando frente a cualquier escenario de riesgo. Sánchez aprovechó su intervención para valorar las alianzas estratégicas, indicando: “Aquí resaltamos esa cooperación internacional que tenemos en este caso con los Estados Unidos, no solamente para atacar el crimen, el narcotráfico, aquellos delitos que afectan a ambas naciones, sino también en caso tal de compartir información oportunamente para proteger a todos los candidatos”. En esa misma línea, el titular de la cartera de Defensa aseguró que el Gobierno adelanta constantemente medidas para blindar a los aspirantes a la presidencia. Informó que ese mismo día se llevó a cabo un nuevo CORMPE, liderado directamente por el Ministerio del Interior, donde se tomaron acciones para garantizar que todos los candidatos reciban una protección acorde a su nivel de riesgo. “Pero la clave de todo ello es anticipar. Por ello ofrecemos una recompensa de hasta mil millones de pesos por información que nos permita neutralizar anticipadamente, evitar cualquier intento de atentado contra cualquier candidato”, enfatizó.