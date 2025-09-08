Evacuaron a los 45 militares que estuvieron secuestrados por asonada en zona rural de El Tambo

Un grupo de 45 militares permaneció secuestrado por 23 horas en zona rural de El Tambo (Cauca). La asonada ocurrió, de acuerdo con el Ejército, por aparente presión de las disidencias del Frente Carlos Patiño contra la comunidad.
Los uniformados llegaron hasta la vereda Los Tigres en medio de las operaciones que adelantan contra los grupos armados ilegales en esa zona del país. De entrada, un grupo de 600 personas los rodeó y los retuvo.
EL COLOMBIANO confirmó que los soldados retenidos fueron evacuados en dos vuelos operados por el Batallón de Movilidad y Maniobra N.° 3 y por la Fuerza Aérea en la tarde de este lunes.
Sobre las 1:08 de la tarde de este 8 de septiembre ambos vuelos aterrizaron en Popayán. Al arribo, inició un proceso de evaluación médica.