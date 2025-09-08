x

El dinero que ganó Carlos Alcaraz tras triunfar en el US Open

El español, de paso, volvió a la cima del tenis mundial.

  • Carlos Alcaraz ya suma dos títulos del US Open. FOTO X-US OPEN
    Carlos Alcaraz ya suma dos títulos del US Open. FOTO X-US OPEN
Agencia AFP
Redacción El Colombiano
hace 6 horas
bookmark

El español Carlos Alcaraz sorprende con su espíritu luchador y ambición para reinar en el tenis mundial.

El pasado domingo conquistó el Abierto de los Estados Unidos 2025, cuarto y último Grand Slam de la temporada, después de vencer al italiano Jannik Sinner en cuatro sets por 6-2, 3-6, 6-1 y 6-4, logrando coronarse en el certamen de Nueva York por segunda ocasión en su carrera. Este título le permitió aumentar sus ganancias económicas.

Lea: Doblemente reina: la tenista bielorrusa Aryna Sabalenk es bicampeona de Abierto de Estados Unidos

Alcaraz redondeó su gran andadura en el torneo estadounidense con una victoria de nivel ante el jugador italiano, más errático de lo habitual y que pareció acusar el golpe de perder el tercer parcial, para conquistar su sexto ‘grande’ con tan solo 22 años.

Pero además de reinar en uno de los eventos más prestigiosos del tenis mundial, que entregó una bolsa de premios de 90 millones de dólares, el murciano obtuvo 5 millones de dólares por su conquista.

Sinner, quien fue el vencedor en 2024 de dicho torneo, ganó esa vez 3,6 millones de dólares, lo que significa un incremento del 38% en premios en la edición que acabó de terminar.

El italiano, por su parte, recibió ahora 2,5 millones de dólares por ser el subcampeón.

Tras su nuevo logro, Carlos Alcaraz ha acumulado más de 15,5 millones de dólares en 2025, año en el que ha siete títulos.

En 2022, coincidiendo con el primer título de Alcaraz en Nueva York y primer Grand Slam de su carrera, el tenista español, que entonces tenía 19 años, se convirtió en el N.1 más joven de la historia.

Este lunes, tres años más tarde y después de 65 semanas de reinado de Sinner, Alcaraz desbancó al italiano del trono del tenis mundial y confirma el dominio aplastante de ambos jugadores en el circuito.

Ambos se han repartido los últimos ocho títulos del Grand Slam (cuatro para cada uno) y han protagonizado las últimas tres finales, con dos títulos para Alcaraz (Roland Garros y US Open) y uno para Sinner (Wimbledon).

En la clasificación ATP, el tercero, el alemán Alexander Zverev, se encuentra distanciado de Sinner en 4.850 puntos.

Deportes
Tenis
US Open
Estados Unidos
Carlos Alcaraz
