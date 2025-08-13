Violencia política en Colombia 2025: 106 agresiones, 11 asesinatos y 17 atentados

El asesinato del precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay en un atentado ocurrido la semana pasada ha encendido las alarmas sobre la creciente violencia que enfrentan los líderes políticos en Colombia, a tan solo siete meses de las elecciones legislativas y nueve de las presidenciales.
Según el más reciente informe de la Misión de Observación Electoral (MOE), con corte al 8 de julio, se han registrado 106 agresiones contra actores políticos en lo que va del año.