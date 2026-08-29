Exclusivo | Fiscalía supo que grupo de escoltas de Miguel Uribe podían ser cómplices 46 días después del atentado

El expediente por el magnicidio del senador y precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay contiene un hallazgo que pone bajo la lupa el esquema de seguridad que lo protegía.
Documentos e informes periciales conocidos por EL COLOMBIANO, de dos expedientes del caso, muestran que un mes y medio después del atentado del 7 de junio de 2025 la Fiscalía ya sabía de primera mano sobre una presunta fuga de información desde el círculo de protección del dirigente político, para facilitar el magnicidio.
La pista surgió de la declaración judicial de quien ese ese momento era menor de edad y cuya identidad revela por primera vez este diario: Eduardo Jesús Moreno Medina, conocido como alias Churco, oriundo de Falcom, Venezuela, y quien el pasado 12 de mayo cumplió los 18 años.
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La diligencia comenzó el 23 de julio de 2025 a las 3:35 p.m. en el Comando de la Policía Metropolitana de Bogotá y fue suspendida a las 5:50 p.m. de ese mismo día tras advertirse una presunta autoincriminación del menor, con el fin de garantizar sus derechos y asignarle un defensor.
Pues bien, la ampliación de entrevista siguió al otro día, 24 de julio, a las 8:00 a.m. En esa misma fecha se registró formalmente su entrega voluntaria ante las autoridades, manteniéndose bajo custodia hasta el 25 de julio, cuando logró evadirse de los funcionarios y fugarse ante los ojos de los policías que estaban en la estación más custodiada de Bogotá.
Su declaración fue explosiva. “Churco” señaló que Elder José Arteaga Hernández, alias Chipi o “El Costeño”, condenado a 26 años y 3 meses de prisión por su participación en el magnicidio, no necesitaba depender únicamente de vigilancias externas: decía tener información que provenía de personas que estaban con el senador y que le permitía conocer con precisión sus movimientos.
Según “Churco”, la organización conocía la residencia de Miguel Uribe, el Toyota TXL blanco y gris en el que se transportaba y las rutas que utilizaba.