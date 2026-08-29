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Gobierno congela los precios de gasolina y ACPM para septiembre debido al terremoto

La medida comenzará a aplicarse desde este 29 de agosto y, según el Ejecutivo, busca evitar un aumento en los costos de transporte y aliviar la situación de los hogares, especialmente de las personas afectadas por el terremoto del 10 de agosto.

  • Se mantienen los precios de referencia de la gasolina y el ACPM al menos por un mes más. Foto: Colprensa
    Se mantienen los precios de referencia de la gasolina y el ACPM al menos por un mes más. Foto: Colprensa
El Colombiano
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hace 3 horas
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El Gobierno anunció que los precios de referencia de la gasolina y el ACPM se mantendrán sin aumentos durante septiembre. La medida fue informada por los ministerios de Hacienda y de Minas y Energía.

Según el Ejecutivo, uno de sus objetivos es evitar mayores presiones sobre los hogares, especialmente en medio de la atención a las personas afectadas por el terremoto del pasado 10 de agosto que dejó más de 330 muertos y más de 4.400 heridos, lo mismo que edificaciones destruidas en el occidente del país.

Siga leyendo: Este es el paquete de medidas del gobierno De la Espriella para evitar alza de precios por el terremoto

De acuerdo con el comunicado oficial, mantener estables los precios de los combustibles busca reducir el impacto que un eventual incremento podría tener sobre el transporte de alimentos y otros bienes de primera necesidad. El Gobierno también señaló que la decisión pretende facilitar la movilización de equipos de socorro y ayuda humanitaria hacia las zonas afectadas.

“Detrás de esta decisión está el propósito de apoyar, especialmente, a las familias afectadas por el terremoto del pasado 10 de agosto. Mantener sin aumentos los precios de la gasolina y el ACPM durante septiembre evita que el costo de transportar alimentos, medicinas y ayuda humanitaria recaiga sobre quienes más perdieron”, afirmó la ministra de Minas y Energía, María Nohemí Arboleda.

Las actuales condiciones del mercado y la actualización de los indicadores utilizados para determinar los precios de los combustibles habrían permitido esta medida.

Además, el Ejecutivo estima que la decisión podría representar un ahorro de $152.600 millones para la Nación al cierre de 2026, siempre y cuando se mantengan los supuestos actuales sobre los precios de los biocombustibles y el comportamiento de la tasa de cambio.

El anuncio además incluyó una pulla al anterior gobierno. Y es que el comunicado indica que el supuestamente no haber actualizado indicadores entre mayo y agosto habría impedido ahorrar al Estado cerca de $58.000 millones.

Estos son los precios de referencia por ciudades

Los precios de venta al público se mantendrán estables. Estos valores sirven como base para calcular el precio final en cada estación de servicio, el cual puede variar según los costos de distribución y los impuestos locales:

Gasolina Corriente (promedio 13 ciudades principales):

Se mantiene en $15.886.

Bogotá D.C.: $16.331

Medellín: $16.251

Cali: $16.339

Barranquilla: $15.964

Cartagena: $15.921

Cúcuta: $14.281

Diésel / ACPM (Promedio 13 ciudades principales):

Se mantiene en $11.320

Bogotá D.C.: $11.616

Medellín: $11.641

Cali: $11.763

Barranquilla: $11.291

Cartagena: $11.256

Cúcuta: $9.486

Cabe señalar que esto no implica que el precio que paga cada conductor sea exactamente el mismo, pues los valores corresponden a precios de referencia, es decir, a las cifras base que se utilizan para establecer el valor final de los combustibles.

El valor final que paga el consumidor puede variar entre municipios y estaciones debido a factores como los costos de distribución y los impuestos territoriales.

La medida estará vigente durante todo el mes y cobija los dos principales combustibles utilizados por los vehículos en Colombia.

Además, los ministerios de Hacienda y de Minas solicitaron a la Superintendencia de Industria y Comercio y a las autoridades territoriales reforzar las labores de inspección y vigilancia en las estaciones de servicio para verificar el cumplimiento de la decisión.

Bloque de preguntas y respuestas

¿Subirá el precio de la gasolina en septiembre de 2026?
No. El Gobierno Nacional anunció que los precios de referencia de la gasolina corriente se mantendrán sin aumentos durante todo septiembre de 2026.
¿Por qué el Gobierno no aumentará el precio de los combustibles?
Según el Gobierno, la decisión busca aliviar la situación financiera de los hogares y evitar mayores costos en el transporte de alimentos y bienes de primera necesidad. El Ejecutivo señaló especialmente la situación de las personas afectadas por el terremoto del 10 de agosto.
¿El precio de la gasolina será igual en todas las estaciones de servicio?
No necesariamente. El Gobierno fija precios de referencia, pero el valor final puede variar entre estaciones y municipios debido a costos de distribución e impuestos locales.

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