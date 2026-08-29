Clan del Golfo secuestró a tres jóvenes y a líder social en Anorí, Antioquia

La situación de orden público en el Nordeste antioqueño volvió a generar alarma. Esta vez, el gobernador Andrés Julián Rendón informó sobre el secuestro de cuatro personas en el corregimiento Liberia, también conocido como El Charcón, en Anorí.
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Entre las personas que habrían sido llevadas por hombres armados está el presidente de la Junta de Acción Comunal del corregimiento, además de otros tres jóvenes de la zona.
Según denunció el mandatario departamental, los responsables serían integrantes del Clan del Golfo, aunque hasta el momento las autoridades no han establecido las circunstancias ni han confirmado qué facción fue autora de los hechos.
“Antioqueños, es urgente recuperar la seguridad en Liberia (El Charcón), único corregimiento de Anorí. La comunidad nos reporta que ayer criminales del Clan del Golfo se llevaron del caserío al presidente de la Junta de Acción Comunal y a tres jóvenes más”, afirmó Rendón.