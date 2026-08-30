Del mar al enchufe: El Niño pone a prueba la energía de Colombia

El fenómeno de El Niño no apaga por sí solo el sistema eléctrico, lo que hace es alterar las condiciones sobre las que funciona. Si disminuyen las lluvias, llega menos agua a los ríos y embalses. Al mismo tiempo, las altas temperaturas impulsan el consumo de electricidad. Es decir: se reduce la oferta mientras aumenta la demanda.

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De acuerdo con Alberto Mejía Reyes, Gerente de Generación de EPM, esta es una situación que requiere mucha atención: “Ya no estamos hablando solo de un fenómeno de El Niño, estamos enfrentando un Niño en medio de un cambio climático y un calentamiento estructural del océano”. A partir de ahí surge una cadena que repercute en el usuario final. En la siguiente infografía le explicamos esta situación.