Cintillo de indicadores económicos Colombia

Pico y Placa Medellín

viernes

7 y 9 

7 y 9

Pico y Placa Medellín

jueves

3 y 6 

3 y 6

Pico y Placa Medellín

miercoles

0 y 2 

0 y 2

Pico y Placa Medellín

martes

1 y 4  

1 y 4

Pico y Placa Medellín

domingo

no

no

Pico y Placa Medellín

sabado

no

no

Pico y Placa Medellín

lunes

5 y 8  

5 y 8

menu
close

Del mar al enchufe: El Niño pone a prueba la energía de Colombia

En un sistema eléctrico en el que el agua es una fuente fundamental, menos lluvias y más calor son una combinación de alto voltaje.

  • El aumento de las temperaturas puede disparar el uso de aire acondicionado y ventiladores, elevando la demanda de energía y la presión sobre el sistema eléctrico. FOTO El Colombiano
    El aumento de las temperaturas puede disparar el uso de aire acondicionado y ventiladores, elevando la demanda de energía y la presión sobre el sistema eléctrico. FOTO El Colombiano
hace 1 minuto
bookmark

El fenómeno de El Niño no apaga por sí solo el sistema eléctrico, lo que hace es alterar las condiciones sobre las que funciona. Si disminuyen las lluvias, llega menos agua a los ríos y embalses. Al mismo tiempo, las altas temperaturas impulsan el consumo de electricidad. Es decir: se reduce la oferta mientras aumenta la demanda.

Le puede interesar: Tecnología geoespacial anticipa meses antes las zonas de Colombia más vulnerables a fenómeno de El Niño

De acuerdo con Alberto Mejía Reyes, Gerente de Generación de EPM, esta es una situación que requiere mucha atención: “Ya no estamos hablando solo de un fenómeno de El Niño, estamos enfrentando un Niño en medio de un cambio climático y un calentamiento estructural del océano”. A partir de ahí surge una cadena que repercute en el usuario final. En la siguiente infografía le explicamos esta situación.

InfogrÃ¡fico
Del mar al enchufe: El Niño pone a prueba la energía de Colombia

Temas recomendados

Clima
Cambio climático
Fenómeno del Niño
Energía
Generación de Energía
Regístrate a nuestro newsletter
Siga las noticias de EL COLOMBIANO desde Google News
Únete a nuestro canal de Whatsapp

Nuestros portales

Club intelecto

Club intelecto

Para seguir leyendo

Las más leídas

Te recomendamos