“¿Por qué Petro quiere distraer la investigación?, ¿a qué le teme?”: Miguel Uribe Londoño por el asesinato de su hijo

El precandidato del Centro Democrático aseguró que no pretende vengarse por la muerte de su hijo, pero sí desea contribuir a que se identifique a los autores intelectuales del crimen.

  • Miguel Uribe Londoño habló sobre la muerte de su hijo y la influencia del presidente Gustavo Petro. FOTO: Cortesía
    Miguel Uribe Londoño habló sobre la muerte de su hijo y la influencia del presidente Gustavo Petro. FOTO: Cortesía
Sandra Segovia Marín
Sandra Segovia Marín

Digital - Alcance

26 de septiembre de 2025
bookmark

Miguel Uribe Londoño vivió una doble tragedia con la muerte de su esposa, Diana Turbay, y la de su hijo, Miguel Jr. Esta experiencia marcó un cambio en su manera de ver a Colombia, pues fue el mismo país, del que hoy aspira a ser presidente, el que le arrebató a sus seres queridos. El precandidato presidencial del Centro Democrático continúa en su proceso de sanación, aunque reconoce que nunca será capaz de olvidar.

Lea también: Miguel Uribe Londoño será precandidato presidencial y entrará en puja en el Centro Democrático

Ahora, con la continuación de las ideas de su hijo, Uribe Londoño busca bajarle dos rayas al conflicto armado. En entrevista con la cadena CNN afirmó que, tras la muerte de su hijo, sintió el acompañamiento de sus amigos, políticos y gobiernos internacionales, pero también percibió la indiferencia por parte del mandatario de su propio país.

“Es precisamente de ese dolor, de lo que vi vivir en Miguel desde niño —desde que se dio cuenta de que su madre había sido asesinada cuando él tenía 5 años—, que nació su misión de trabajar para que eso no volviera a pasar. Yo lo formé, lo eduqué y lo guié para que trabajara por esa redención. A Miguel lo mataron por sus ideas y para impedir que fuera el próximo presidente de Colombia”, explicó Uribe Londoño.

Miguel Uribe Londoño quiere luchar por Colombia

Como una manera de encontrar fuerza tras el trágico suceso que marcó a su familia, Uribe Londoño busca cambiar el paradigma en homenaje a su esposa y a su hijo. “Yo quiero un país en donde los padres no tengamos que enterrar a nuestros hijos”, enfatizó.

El uribismo, por su parte, ha señalado que el padre del senador de 39 años, al igual que los demás precandidatos presidenciales, tiene la obligación de participar en todos los debates y actividades del partido dentro del proceso de selección.

“A mí nadie me va a devolver a Miguel, pero sí queremos ayudar a encontrar a los autores intelectuales... y creo que vamos por buen camino. La Fiscalía está haciendo un muy buen trabajo. ¿Cuál es el obstáculo? Petro”, afirmó el precandidato en entrevista con la cadena CNN. Y concluyó: “¿Por qué Gustavo Petro quiere distraer la investigación?, ¿a qué le teme?”.

Siga leyendo: El conmovedor adiós final que le dio Colombia a Miguel Uribe Turbay

Temas recomendados

Atentados
Política
Centro Democrático
Magnicidio
Geopolítica
Entrevistas
Sicariato
Gobierno Nacional
ataque
Hijos
Colombia
Gustavo Petro
Miguel Uribe
Miguel Uribe Londoño
