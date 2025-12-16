x

El Partido Demócrata Colombiano avala candidatura de Miguel Uribe Londoño, ¿revive su carrera a la presidencia?

Luego de que el Centro Democrático expulsara a Miguel Uribe Londoño de la carrera presidencial y del partido, ahora el papá de Miguel Uribe Turbay cuanta con este aval para hacer carrera hacia la Presidencia.

    Misiva del Partido Demócrata Colombiano del 15 de diciembre de 2025.
hace 9 horas
Este 15 de diciembre, a través de una misiva firmada por Pedro Adán Torres Pérez, fundador y presidente del Partido Demócrata Colombiano, este partido político instó a Miguel Uribe Londoño a continuar “como candidato a la Presidencia de la República” por medio de su aval.

“Colombia necesita un liderazgo con experiencia, sensatez y la capacidad de unir voluntades alrededor del bien común. Un liderazgo que entienda el valor de la vida, de la libertad y de la institucionalidad, porque ha conocido, en carne propia, lo que significa perderlo todo”, se lee en el documento.

Le puede interesar: “Es un tema de responsabilidad”: Uribe marca distancia del caso Miguel Uribe Londoño

Además, destacó que esta iniciativa no es un simple “gesto político, sino un acto de responsabilidad con los colombianos”. El fundador del partido, aseguró que en días pasados tuvo una “una conversación que trasciende la coyuntura política” con Uribe Londoño. Dijo que “fue un encuentro sereno y profundamente honesto”.

“En sus palabras reconocí no solo al dirigente experimentado, sino al hombre que ha cargado con dolores que marcaron dos épocas de Colombia: la pérdida de su esposa, Diana Turbay, y el asesinato de su hijo, Miguel Uribe Turbay; tragedias que el país entero conserva en su memoria y que revelan la crudeza de la violencia que ha fracturado nuestra Nación”, dice el comunicado.

Para Pérez, Londoño representa un liderazgo que “no necesita alzar la voz para ser escuchado, que no divide para posicionarse y que no improvisa cuando el país clama por recuperar su rumbo”.

Misiva del Partido Demócrata Colombiano del 15 de diciembre de 2025.

Es por ello, que de manera formal invitó a Miguel Uribe Londoño a construir un proyecto de carrera presidencial a “la altura del país que queremos recuperar” y que sea él quien pueda llevar a cabo este objetivo.

Aseguró que es el papá de Miguel Uribe el que puede unir a Colombia y construir una visión de país que “hoy necesita carácter, serenidad, experiencia, reconciliación y humildad. En usted convergen esas cinco columnas”.

A comienzos de este mes estalló un escándalo relacionado entre Miguel Uribe Londoño y el Centro Democrático. El 1 de diciembre, la colectividad anunció que iba a apostar por un sistema mixto (una encuesta digital y un colegio electoral) para escoger la candidata que iba a “continuar el proceso” por la carrera presidencial en ese momento, y que iba a ser únicamente con María Fernanda Cabal, Paloma Valencia y Paola Holguín. Ayer se anunció que Paloma Valencia será la candidata oficial de este partido político.

Sin embargo, la razón por la cual Uribe Londoño fue retirado del partido y de la campaña presidencial, habría sido porque aparente existió un interés de Londoño por adherirse a la candidatura del abogado Abelardo de la Espriella que, aunque cercano al uribismo, no milita formalmente en la colectividad ni hace parte del proceso interno.

Esto no cayó bien dentro de las filas del movimiento. De fondo, según fuentes consultadas por EL COLOMBIANO, lo que terminó haciendo el partido fue anticiparse a la supuesta renuncia de Uribe Londoño y decorosamente le cerró las puertas.

“Él estaba muy necio con todo. Adentro tenía implosionado el proceso y si se quiere ir donde Abelardo, pues no es coherente que esté acá”, reveló una fuente a este diario bajo la condición del anonimato.

Lea también: Centro Democrático dice que Miguel Uribe Londoño adhiere a De la Espriella; él dice que es falso: “Ni renuncio, ni me renuncian”

Preguntas frecuentes sobre el tema:

¿Quién es el candidato oficial del Centro Democrático para 2026?
Tras la exclusión de Uribe Londoño y la evaluación de perfiles como María Fernanda Cabal y Paola Holguín, el partido anunció a Paloma Valencia como su candidata oficial.
¿Por qué Miguel Uribe Londoño salió del Centro Democrático?
Según fuentes internas, su salida se debió a un supuesto interés de adherirse a la campaña de Abelardo de la Espriella, lo que generó desconfianza y la decisión del partido de cerrar sus puertas antes de una renuncia formal.

