Paso a paso: así puede consultar su lugar de votación para las elecciones este 8 de marzo

A pocos días de la jornada electoral, los ciudadanos ya pueden consultar de manera rápida y en línea su puesto y mesa de votación a través de las plataformas habilitadas por la Registraduría Nacional del Estado Civil. Con solo ingresar el número de cédula en el portal oficial, el sistema permite conocer la dirección exacta del lugar asignado, la mesa correspondiente e incluso ubicar el punto en un mapa interactivo, lo que facilita planificar con anticipación la llegada a las urnas el día de las elecciones.

¿Cómo consultar el lugar de votación?

Para consultar su puesto de votación de manera rápida y segura, los ciudadanos pueden ingresar al siguiente enlace oficial de la Registraduría: aquí. Una vez acceda al portal, se desplegará la interfaz de consulta dispuesta por la Registraduría Nacional. En la parte inferior de la página encontrará un espacio destinado para ingresar el número de su cédula de ciudadanía. Después de escribir el documento, deberá marcar la casilla de verificación “No soy un robot”, que hace parte del sistema de seguridad para validar que la consulta la está realizando una persona.

Tras completar estos pasos, el sistema cargará una nueva pantalla donde aparecerá toda la información relacionada con su lugar de votación. Allí podrá consultar detalles como el puesto de votación asignado, el número de mesa, la zona electoral, el departamento, el municipio y la dirección exacta del lugar donde deberá acudir para ejercer su derecho al voto.

En el caso de los colombianos que residen fuera del país, la plataforma también permite consultar los puestos habilitados en el exterior. Para ello, el sistema ofrece la opción de seleccionar el consulado correspondiente, dentro de los 67 países donde habrá puntos de votación disponibles.

¿Qué llevar a las urnas y cómo será el proceso de votación el día de la elección?