Estos son los 10 mejores colegios de Colombia, según ranking Col-Sapiens, ¿en qué ciudades están ubicados?

Un estudio de la firma Sapiens Research determinó el ranking de las mejores instituciones educativas en Colombia en el 2025, evaluando a más de 800 colegios en el territorio nacional.

Para la conformación del ranking, el cual es publicado desde el año 2013, se tiene en cuenta si ha tenido certificaciones nacionales o internacionales, además de una evaluación que se les hace en diferentes áreas como ciencias, lectura, idiomas extranjeros, entre otras.

El ranking que evalúa a las instituciones que ante el registro del Icfes tienen mínimo la calificación A+ y que cuentan con un índice superior a 0.80 en los dos años anteriores, es decir, 2023 y 2024.

Con estos requisitos, la firma evaluó desde enero a junio de este año a 809 colegios en las materias de ciencias, inglés, lectura, matemáticas y sociales. A partir de los resultados les dio una categoría que va desde D1 que son las instituciones con mejor desempeño hasta D10 que es la del peor.