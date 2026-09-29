Así es la megacárcel que Abelardo ordenó terminar pronto: ¿cuántos cupos tendrá?

Avanza una de las promesas clave del presidente Abelardo de la Espriella: las megacárceles. En este caso, la nueva cárcel de Sabanas de San Ángel, Magdalena, se constituyó como una de las prioridades del Gobierno.
En campaña, De la Espriella prometió varias cosas en materia de seguridad. Para llegar a eso, una de sus propuestas más comentadas y polémicas —por la referencia que tiene a lo que ha hecho en El Salvador Nayib Bukele— es la de construir 10 megacárceles de máxima seguridad para concentrar a los presos considerados de mayor “peligrosidad” y evitar que sigan delinquiendo desde las prisiones.