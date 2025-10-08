Médicos Sin Fronteras se retira de la selva del Darién ante la gran disminución de migrantes en toda la zona

El tapón del Darién, la peligrosa selva fronteriza entre Colombia y Panamá, ha pasado drásticamente de ser el punto de cruce más activo para migrantes que van rumbo a Norteamérica, a experimentar un colapso en su flujo.
Las autoridades panameñas reportaron una caída de hasta el 99% en la llegada de migrantes en lo que va de 2025, un impacto directo de la estrategia de contención y deportación implementada por el Gobierno de Estados Unidos desde la llegada de Donald Trump a la presidencia en 2024.