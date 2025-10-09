¿Ha leído al nuevo Nobel László Krasznahorkai? Le recomendamos por cuál libro comenzar

El escritor húngaro László Krasznahorkai ganó este 2025 el premio Nobel de Literatura. Era uno de los autores que aparecía en las casas de apuestas como opcionado para conseguir el galardón este año. Su triunfo ha generado la alegría de muchos quienes reclamaban el Nobel para él desde hacía varios años. Uno de ellos es el autor español José Carlos Rodrigo, quien en un “en vivo” en la cuenta de Trotalibros de Youtube, dio sus impresiones tras el anuncio de la Academia Sueca. “Representa un reconocimiento justo a la literatura húngara, autores que son extraordinarios estilistas y ahora se le ha dado el premio a uno de ellos. Krasznahorkai representa la tradición de la novela húngara”, dijo en el streaming. Puede leer: Premio Nobel de Literatura 2025 para el húngaro Laszlo Krasznahorkai, ¿quién es y qué ha escrito? Muchos de sus libros se han traducido al español y han acompañado la lectura de quienes le han venido siguiendo la pista. El jurado del Nobel destacó “su obra cautivadora y visionaria que, en medio del terror apocalíptico, reafirma el poder del arte”.

¿Qué leer de László Krasznahorkai?

Algunos libros de László Krasznahorkai que se pueden leer en español. FOTOS AFP y cortesía Acantilado.

Según Rodrigo, sus novelas son complejas, pero se puede empezar por el libro de relatos Relaciones misericordiosas (2023), –justo el terror apocalíptico que destacaron en el Nobel– “unos relatos maravillosos en los que a partir de allí puedes entrar en el mundo de Karsznahorkai” y para ver que es todo un estilista la segunda recomendación es el libro Al Norte la montaña, al Sur el lago, al Oeste el camino, al Este el río (2005): “Dejar que lo pequeño devenga grande, desplazar lo secreto al centro de atención, rastrear la belleza de lo cotidiano, eso es lo que hace László Krasznahorkai en este viaje literario al Japón, un libro de una prosa embriagadora, fascinante, que nos transporta al universo ideológico y sentimental del país nipón”, cuenta la reseña del texto. “Tras ese texto de un jardín japonés se puede conocer la forma que tiene Krasznahorkai de escribir y lo estilista que es”, asegura Rodrigo, pero añade que él es más el del imaginario que despliega en libros como Tango satánico (1985) “que es la bomba, algo mucho más denso y su esencia pura”. Puede leer: Con 142 poemas, nuevo libro reivindica a Epifanio Mejía, el bardo de la montaña Hay lectores que definen su libro Melancolía de la resistencia (2001) como su gran obra, “esta consolidó su prestigio internacional; una alegoría sobre el colapso del orden social y la amenaza latente del autoritarismo”, explica el profesor universitario y también escritor español Fernando Bonete. Bonete recomienda otra lectura qué hacer de Krasznahorkai, Guerra y guerra (1999). “Considerada por muchos críticos como su obra más ambiciosa; explora la obsesión por preservar la memoria escrita frente a la violencia histórica y la destrucción del mundo”.

En lo que están de acuerdo todos los conocedores de su obra es que quien busque una historia básica con Krasznahorkai no la va a encontrar y aluden a que su lectura no es tan digerible como la de los laureados más recientemente con el Nobel. Otros libros suyos que se pueden leer en español son Ha llegado Isaías (2009), Y Seiobo descendió a la Tierra (2015) y El barón Wenckheim vuelve a casa (2024). La editorial Acantilado es quien publica el catálogo del autor húngaro en español. Puede leer: Ya hay fecha para la Fiesta del Libro y la Cultura 2026 y los otros eventos del libro de Medellín

Los otros galardones de Krasznahorkai

Krasznahorkai ya había recibido en 2004 y por parte del Gobierno húngaro, el Premio Kossuth, uno de los más prestigiosos de su país, por el conjunto de su obra; en 2015, el Man Booker International; en 2021, el Premio Austríaco de Literatura Europea, y en 2024, el Premio Formentor de las Letras. Imre Kertész, en 2002, fue el primer húngaro que ganó en Nobel y ahora László Krasznahorkai es el segundo autor de dicho país en conseguirlo.

