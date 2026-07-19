Así fue como Madonna, BTS, Justin Bieber y Shakira se lucieron en el primer show de entretiempo de los mundiales

Tal como se había anunciado, en el entretiempo se llevó a cabo un espectáculo al estilo del Super Bowl que tuvo música, luces, colores e interpretaciones especiales durante algo más de 11 minutos. El show también incluyó un homenaje al ícono del fútbol Pelé y un mensaje a favor del Fondo Mundial de Educación Ciudadana de la Fifa. La primera en salir a escena fue la reina del pop, Madonna, quien salió al terreno escoltada por las leyendas del fútbol brasilero, Ronaldo y Ronaldinho. La estadounidense llegó en un carro interpretando su éxito de inicios de los 2000, Music.

Una vez que la diva ingresó al terreno el espectáculo lo continuó el famoso director de orquesta Gustavo Dudamel y y el violinista iraní Bijan Mortazavi interpretaran Seven Nation Army de The White Stripes junto a personajes de Plaza Sésamo. Lea también: Final del Mundial 2026 tendría un descanso de hasta 30 minutos por show musical de la Fifa

Después de la intepretación de este éxito del rock e imágenes de los aficionados noruegos y sus festejos tipo “Viking row”, llegó el grupo de K-pop, BTS, que contagió con su energía y sus coreografías a los asistentes con la interpretación de Dynamite. Luego del talento coreano, Jason Sudeikis y Brendan Hunt de la serie de comedia estadounidense Ted Lasso hicieron una aparición sorpresa dándole instrucciones a Justin Bieber como si fuera un jugador de fútbol. El canadiense entró con su éxito Everything Hallelujah también con una letra adaptada al Mundial.

Shakira y Burna Boy continuaron interpretando Dai Dai, la canción oficial del Mundial 2026. La barranquillera y el nigeriano estuvieron interpretando por última vez un himno que en varios idiomas hacía honor al aliento que se da desde las gradas. No faltaron las coreografías con los Triplets Ghetto Kids de Uganda.

El show histórico finalizó con el grupo de estudiantes de Nueva York Coro PS22, un conjunto escolar que se ha vuelto viral a nivel mundial con sus versiones de éxitos populares en YouTube. Ellos cerraron el evento junto a la banda británica Coldplay. Sobre un escenario colorido que formaba con el planeta Tierra la palabra Love (amor en inglés), la Fifa quiso describir al Fondo Mundial de Educación Ciudadana como la “fuerza impulsora” del espectáculo del descanso.

Este show que lo organizó la productora Global Citizen se hizo con la intención de recoger fondos para el acceso a una educación de calidad y brindar oportunidades en el fútbol a todos los niños.

Ya previo al partido se había superado los 60 millones de dólares incluyendo una donación de 1 dólar por cada entrada vendida para la Copa del Mundo, además de contribuciones de empresas, estados nacionales y donantes privados.

Esperando lograr la meta de 100 millones de dólares, la Fifa ha anunciado que alrededor de 58 grupos recibirán ayudas, beneficiando a 400.000 niños en todo el mundo. Siga leyendo | Así se vivió la ceremonia de clausura del Mundial: Tom Cruise, Robbie Williams y Laura Pausini encabezaron el show Para consultar contenido prémium o profundizar sobre sus temas de interés de Medellín, Antioquia, Colombia y el mundo, regístrese aquí . Preguntas y respuestas