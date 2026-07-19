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De película: Dos supervivientes de naufragio en Indonesia fueron encontrados en una isla deshabitada

El hombre y la mujer hallados por los organismos de búsqueda, días después de que el barco en el que se transportaban se hundiera, llegaron a tierra agarrados a una balsa improvisada.

  • Del naufragio en Indonesia, alrededor de 57 personas fueron rescatadas (50 el jueves, 5 el sábado rescatadas por pescadores, y los 2 de la isla desierta el domingo). Aún quedan 18 personas desaparecidas en el mar. Foto: AFP
    Del naufragio en Indonesia, alrededor de 57 personas fueron rescatadas (50 el jueves, 5 el sábado rescatadas por pescadores, y los 2 de la isla desierta el domingo). Aún quedan 18 personas desaparecidas en el mar. Foto: AFP
Agencia AFP
hace 3 horas
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Dos supervivientes de un naufragio frente a las costas de Indonesia fueron hallados el domingo en una isla desierta, anunciaron los equipos de rescate, un día después del rescate de otras cinco personas que se encontraban a la deriva.

El barco, que transportaba a 78 personas, se hundió el miércoles frente a la costa de la isla indonesia de Célebes. Unas 50 personas fueron rescatadas el jueves.

El domingo, los rescatistas encontraron a un hombre y una mujer en una pequeña isla deshabitada, a la que pudieron llegar agarrándose a una balsa improvisada.

Según estos dos náufragos, otras cuatro personas que se encontraban con ellos no sobrevivieron.

“Algunos se debilitaron y ya no podían agarrarse a la balsa, por lo que acabaron a la deriva”, declaró a la AFP un responsable local de las operaciones de búsqueda y rescate, Muhammad Arif Anwar.

En video, así fue el rescate:

El sábado, otros cinco supervivientes, entre ellos una niña de siete años, fueron rescatados por unos pescadores tras haber estado a la deriva en el mar durante tres días.

“Unieron bidones y trozos de corcho con cuerda y luego se subieron a ellos”, explicó Muhammad Arif Anwar, precisando que habían sobrevivido comiendo fideos instantáneos y galletas.

Según este responsable, todavía hay 18 personas desaparecidas.

Lea más: Naufragio en Urabá: diez personas estuvieron en riesgo de ahogarse este lunes

Una avería en el motor provocó el naufragio del barco mientras navegaba cerca de Selayar, una pequeña isla situada al sur de la gran isla de Célebes.

Los accidentes marítimos son habituales en Indonesia, un país del sudeste asiático compuesto por unas 17.000 islas, a menudo debido a unas normas de seguridad poco estrictas y a las malas condiciones meteorológicas.

Tres turistas españoles fallecieron a finales de diciembre cuando su barco naufragó frente a las costas del país.

Bloque de preguntas y respuestas:

¿Cómo y dónde fueron encontrados los dos últimos supervivientes reportados el domingo?
Los dos supervivientes (un hombre y una mujer) fueron hallados en una pequeña isla desierta e deshabitada tras lograr llegar a ella aferrados a una balsa improvisada. Lamentablemente, según su testimonio, otras cuatro personas que los acompañaban inicialmente se debilitaron por el cansancio, se soltaron de la balsa y terminaron flotando a la deriva sin sobrevivir.
El naufragio del barco, que transportaba a 78 pasajeros, fue causado por una avería en el motor cerca de la isla de Selayar. El balance de la operación hasta el domingo es el siguiente: Alrededor de 57 personas (50 el jueves, 5 el sábado rescatadas por pescadores, y los 2 de la isla desierta el domingo) rescatadas. Aún quedan 18 personas desaparecidas en el mar. Se confirmaron al menos 4 muertes reportadas por los náufragos de la balsa.
¿Cómo lograron sobrevivir en altamar los cinco náufragos que fueron rescatados el sábado?
El grupo de cinco personas (que incluía a una niña de siete años) logró sobrevivir en el mar durante tres días construyendo una balsa flotante con bidones y trozos de corcho amarrados con cuerdas. Además, pudieron mantenerse con vida durante el tiempo que estuvieron a la deriva alimentándose de fideos instantáneos y galletas que llevaban consigo

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