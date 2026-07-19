De película: Dos supervivientes de naufragio en Indonesia fueron encontrados en una isla deshabitada

Dos supervivientes de un naufragio frente a las costas de Indonesia fueron hallados el domingo en una isla desierta, anunciaron los equipos de rescate, un día después del rescate de otras cinco personas que se encontraban a la deriva.

El barco, que transportaba a 78 personas, se hundió el miércoles frente a la costa de la isla indonesia de Célebes. Unas 50 personas fueron rescatadas el jueves.

El domingo, los rescatistas encontraron a un hombre y una mujer en una pequeña isla deshabitada, a la que pudieron llegar agarrándose a una balsa improvisada.

Según estos dos náufragos, otras cuatro personas que se encontraban con ellos no sobrevivieron.

“Algunos se debilitaron y ya no podían agarrarse a la balsa, por lo que acabaron a la deriva”, declaró a la AFP un responsable local de las operaciones de búsqueda y rescate, Muhammad Arif Anwar.

En video, así fue el rescate: