MinDefensa no confirma asesinato del periodista Mateo Pérez y fortalece su búsqueda en Antioquia

La desaparición del periodista Mateo Pérez Rueda mantiene en alerta a las autoridades y a organizaciones de prensa en Colombia. El ministro de Defensa, Pedro Sánchez, confirmó que el comunicador está siendo buscado intensamente luego de perderse su rastro mientras realizaba labores periodísticas en el municipio de Briceño.
Según explicó el funcionario, la información oficial hasta el momento es que el periodista continúa desaparecido y que no existe confirmación sobre las versiones que circulan en redes sociales y algunos sectores de la región acerca de una posible muerte.
“Lo que sabemos es que está desaparecido”, afirmó Sánchez, quien aseguró que las capacidades de inteligencia militar y policial fueron activadas para esclarecer la situación.