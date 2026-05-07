¡Qué horror! Hallaron dos cuerpos decapitados en zona rural de Concordia junto a cartel amenazante

La mañana del miércoles 6 de mayo, a las 10:40 a.m., se registró un hallazgo escabroso en Concordia, en el Suroeste antioqueño. En el sector Las Ventandas, encontraron dos cuerpos decapitados junto a un panfleto con mensajes amenazantes.

De acuerdo con el reporte preliminar entregado por la Policía, las víctimas, ambas de sexo masculino, presentaban heridas ocasionadas con arma cortopunzante.

Las cabezas de las víctimas no fueron encontradas en el lugar de los hechos. Cerca de los cuerpos también fue hallada una motocicleta incinerada, en la que, al parecer, se movilizaban los hombres antes del crimen.

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En la escena las autoridades encontraron además un panfleto con el mensaje: “Nos mataron por “gaytanistas” – las cabezas encuéntrenlas”, frase que ahora hace parte de las líneas de investigación sobre los posibles responsables y móviles del caso.

Personal judicial realizó la inspección técnica de los cadáveres y adelanta labores para establecer la identidad de las víctimas y esclarecer lo ocurrido. Hasta el momento, las autoridades no han entregado información oficial sobre posibles capturas o sobre los grupos que tendrían injerencia en la zona.

Además, el doble homicidio ocurre en medio de un deterioro de la seguridad en Concordia. En marzo de este año, las autoridades investigaron otro crimen de alto impacto en la zona rural del municipio: el asesinato de Luis Fernando Gómez Rendón, conocido como alias “Merengue”, cuyo cuerpo fue hallado desmembrado dentro de una vivienda en la vereda Santa Rita del mismo municipio, junto a un mensaje que lo señalaba de pertenecer a un grupo armado ilegal.

Las autoridades indicaron entonces que el caso podría estar relacionado con disputas entre estructuras criminales que operan en el Suroeste antioqueño, una subregión donde también se ha reportado un incremento de homicidios y confrontaciones armadas en los últimos meses. En Concordia hacen presencia grupos ilegales vinculados al narcotráfico, extorsión y control territorial, entre ellos bandas locales y estructuras asociadas al Clan del Golfo.

Solo este año, en febrero, el Ejército Nacional abatió a alias “Canario”, señalado cabecilla del Clan del Golfo en la zona, en medio de un combate en la vereda Santa Rita de Concordia.

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