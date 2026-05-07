Él es alias Víctor Chalá, quien estaría detrás del presunto homicidio del periodista Mateo Pérez en Briceño, Antioquia

El nombre de pila de este insurgente es Jhon Édison Chalá Torrejano, quien era el frente de finanzas del frente Darío Gutiérrez, que delinque en el departamento de Huila. Sin embargo, los movimientos que se han presentado dentro de este grupo, que incluirían a alias Primo Gay, y que le estarían dando mucho poder dentro de esta facción criminal.

Aunque aún no lo han encontrado, todos los indicios darían cuenta que el periodista Mateo Pérez Rueda, de 25 años, fue asesinado en la vereda Palmichal, municipio de Briceño. De su desaparición y posible muerte señalan a alias Víctor Chalá, cabecilla del frente 36 de las disidencias de las Farc, que habría llegado a la zona de la mano de alias Calarcá para fortalecer este grupo armado.

Las primeras indagaciones sobre el presunto crimen del comunicador, del medio digital El Confidencial, que informa sobre lo ocurrido en Yarumal y municipios vecinos como Santa Rosa de Osos y Briceño, es que él se habría dirigido a esta vereda, uno de los puntos de concentración del conflicto entre el Clan del Golfo y las disidencias.

Esto lo hizo sin contar con el acompañamiento de las autoridades municipales, puesto que desde la misma alcaldía le dijeron que en ese territorio ni siquiera se podía garantizar la seguridad de ellos mismos. Pese a estas recomendaciones, se desplazó en su motocicleta hasta la vereda Palmichal.

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Allí lo interceptaron integrantes del grupo armado, quienes incluso no habrían creído que era un periodista, sino un representante de un bando contrario, por lo que lo raptaron en el sector El Hoyo y luego lo torturaron para que respondiera a un interrogatorio. Después habría sido asesinado y enterrado al lado de una escuela rural.

Tras este posible crimen, el gobernador de Antioquia ofreció una recompensa de hasta 300 millones de pesos por quien conduzca a la captura de alias Víctor Chalá, quien ya estaría cometiendo crímenes similares en esta zona, tal como lo habría hecho en los departamentos de Huila y Tolima, donde delinquió antes de este traslado.

Pero este no sería su primer crimen mediático. A Chalá Torrejano lo responsabilizaron por la muerte de la lideresa social Lina María Puentes Vega, ocurrido el 2 de junio de 2025 en el municipio de Baraya, Huila. La fallecida era una defensora de los derechos humanos y vocera de los desaparecidos.

De las primeras figuraciones de alias Víctor Chalá en Briceño se presentó a mediados de abril de este año, cuando mediante un audio que se hizo viral hacía la petición a las autoridades que hiciera presencia en el territorio, pero que fueran militares que no trabajaran de la mano con el Clan del Golfo.

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“Si esos manes no se quieren abrir de ahí, se desplazan hacia el pueblo y piden Ejército, pero que no vengan revueltos con esos gamines, porque esos que están por ahí están revueltos con ellos. Entonces nada se hace. Avíseles a las comunidades que no acepten a grupos armados en las comunidades”, dijo alias Víctor Chalá en uno de sus audios.