Nueva polémica entre el Gobierno y la Gobernación de Antioquia por nueva facultad de Medicina de la UdeA en Urabá

“Hoy bloquearon la posibilidad de que el proyecto de ciencias de la vida, un proyecto 100% financiado por el ministro Daniel Rojas Medellín por 131.000 millones, se presentara ante el Ministerio de Educación, un sectarismo que no le permite a una región geoestratégica del país tener un desarrollo integral y avanzar en la superación de las condiciones objetivas de la violencia que lleva cargando por décadas”, escribió Bolívar Sandoval en su cuenta de X.

Según el Gobierno Nacional , la iniciativa pretende fortalecer el acceso a educación superior pública y responder a las necesidades históricas de personal médico en el Urabá antioqueño. La propuesta incluiría infraestructura para programas relacionados con ciencias de la salud y atención hospitalaria universitaria.

La controversia surgió luego de que el delegado del Ministerio de Educación ante el Consejo Superior Universitario, Juan Carlos Bolívar Sandoval, asegurara que desde la Gobernación se estaría bloqueando la llegada de una facultad de Medicina de la Universidad de Antioquia a Urabá , un proyecto que busca ampliar la oferta de formación en salud en esa región del departamento.

Un nuevo choque político e institucional se abrió entre el Gobierno Nacional y la Gobernación de Antioquia por el futuro de la Universidad de Antioquia en la subregión de Urabá.

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El delegado también expuso cifras sobre las brechas de acceso a formación médica en la región. Según indicó, entre 2007 y 2023 solo 13 jóvenes nacidos en Urabá lograron matricularse en el programa de Medicina de la Universidad de Antioquia: siete de Apartadó, cinco de Chigorodó y uno de Carepa. En el mismo periodo, Medellín registró 3.521 estudiantes matriculados en ese programa, Bello 428 y Envigado 417. De acuerdo con esos datos, una región con más de 542.000 habitantes aportó apenas el 0,2 % de los matriculados en Medicina en la universidad.

Bolívar agregó que Urabá cuenta actualmente con 8,5 médicos por cada 10.000 habitantes, mientras que el promedio nacional es de 23 por cada 10.000. Además, explicó que la propuesta contempla una primera etapa de estudios, diseños, obra física y dotación con una inversión estimada de $28.414 millones entre 2026 y 2027, así como la implementación progresiva de 18 programas de pregrado, entre ellos Medicina, Enfermería, Nutrición, Microbiología y Salud Pública, con una capacidad proyectada de 700 estudiantes.

Sin embargo, desde la Gobernación de Antioquia respondieron que las decisiones sobre expansión académica deben analizarse en medio de la situación financiera que atraviesa la universidad.

A través de una vocería de la Secretaría de Educación departamental, la administración señaló que la Universidad de Antioquia se encuentra en un proceso de vigilancia e intervención financiera y que el Consejo Superior Universitario debe concentrarse primero en resolver el déficit acumulado de la institución, estimado en cerca de 680.000 millones de pesos.

La Gobernación indicó además que actualmente el flujo de caja de la universidad depende de un préstamo cercano a los 57.000 millones de pesos, por lo que consideran que nuevas expansiones deben evaluarse bajo criterios técnicos y de sostenibilidad.

“Tener un edificio no garantiza que vamos a tener una oferta educativa”, señaló la dependencia departamental, que también cuestionó la viabilidad de construir nueva infraestructura sin contar aún con una propuesta académica consolidada ni todos los recursos garantizados para dotación y funcionamiento.

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La administración departamental sostuvo además que la Universidad de Antioquia ya cuenta con sedes en Apartadó, Turbo y Carepa, espacios que —según su posición— podrían ser utilizados para ampliar programas del área de la salud sin necesidad de levantar una nueva sede.

El debate se produce en un momento de alta presión financiera para las universidades públicas del país y revive las tensiones políticas entre la administración departamental y el Gobierno Nacional alrededor de proyectos estratégicos para Antioquia.

En Urabá, distintos sectores han insistido durante años en la necesidad de fortalecer la formación médica y hospitalaria debido al crecimiento poblacional y a las dificultades históricas de acceso a servicios especializados de salud en municipios apartados de la región.

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