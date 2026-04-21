Pico y Placa Medellín

viernes

2 y 8 

jueves

5 y 9 

miercoles

4 y 6 

martes

0 y 3  

domingo

no

sabado

no

lunes

1 y 7  

Más de 90 víctimas en solo tres meses: masacres en Colombia crecieron un 32%, según MinDefensa

Informes oficiales y de Indepaz coinciden en el aumento de masacres en 2026, con entre 30 y 35 casos y hasta 133 víctimas en el primer trimestre, el nivel más alto de la última década.

    Mientras que MinDefensa registra 30 casos, Indepaz registra 35. La violencia no para en Colombia. FOTO: ILUSTRATIVA DE ARCHIVO DE EL COLOMBIANO.
Loren Sofía Buitrago Bautista
hace 4 horas
No son solo cifras: detrás de cada número hay una persona, un nombre y un dolor colectivo. La primera masacre del año ocurrió el 3 de enero de 2026. En Santander de Quilichao, Cauca, donde fueron asesinadas tres mujeres. La primera víctima fue Irma Yulie Erazo Reina, la administradora de un local comercial del municipio.

Allí, mientras trabajaba, fue atacada por hombres armados. Horas después, en su velorio, otro grupo de hombres armados asesinaron a Angélica María Cantoñí Estacio, de 35 años, y Reina Nancy Stella, de 53 años; ambas allegadas a la primera víctima. Tres días de enero, tres víctimas.

La situación no corresponde a un hecho aislado. El panorama de seguridad en Colombia muestra señales de deterioro en 2026, con un aumento significativo en los casos de homicidios colectivo de acuerdo con el más reciente informe del Ministerio de Defensa.

En el documento, las autoridades establecieron que entre enero y marzo de este año se registraron 30 masacres que dejaron 94 víctimas fatales, lo que representa un incremento del 32% en el número de víctimas frente al mismo periodo del año anterior.

Estas acciones, definidas como el asesinato intencional de tres o más personas en un mismo hecho, mantienen su gravedad y reflejan la persistencia de dinámicas violentas en varias regiones del país.

Sin embargo, otros registros elevan aún más la dimensión del fenómeno. El Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz reportó 35 masacres en el primer trimestre de 2026 (5 más que las reportadas por el Ministerio de Defensa), con un saldo de 133 personas asesinadas, lo que convierte este inicio de año en el más crítico de la última década en este tipo de violencia.

Los hechos se concentraron en 34 municipios de 17 departamentos, evidenciando una expansión territorial asociada a disputas entre grupos armados ilegales. Enero y marzo fueron los meses más violentos, con 13 casos cada uno, mientras que en febrero se documentaron 9 masacres.

La comparación con años anteriores confirma el repunte. En el primer trimestre de 2025 se registraron 16 masacres, en 2024 fueron 18, en 2023 se reportaron 27 y en 2022 un total de 31 casos. Este comportamiento se inscribe en una tendencia más amplia: entre 2016 y marzo de 2026, Indepaz ha documentado 729 masacres y 2.657 víctimas en todo el país.

El análisis histórico muestra que, tras cifras relativamente más bajas entre 2016 y 2019 —con 42, 33, 39 y 51 casos, respectivamente—, a partir de 2020 se produjo un incremento de casos. Ese año se registraron 91 masacres, seguido de 96 en 2021, mientras que en 2022 y 2023 se mantuvieron en 94 casos.

El impacto de esta violencia también se refleja en las características de las víctimas. En la última década, Indepaz contabiliza 1.675 hombres, 285 mujeres y al menos 133 menores de edad entre las personas asesinadas, además de 694 víctimas sin identificar. Las masacres se han registrado en 31 departamentos y cerca de 294 municipios.

La pregunta sigue siendo la misma: ¿cómo frenar la violencia? A inicios de año, la Defensoría del Pueblo emitió varias alertas señalando que el problema es estructural.

La violencia registrada se inscribe en un contexto más amplio de control territorial ejercido por grupos armados ilegales, quienes imponen normas y formas de gobernanza paralelas sobre la población.

Según la entidad, esta dinámica constituye un riesgo permanente de violaciones a los derechos humanos y afecta de manera directa la vida, la seguridad y la libertad de las comunidades, por lo tanto, pidió acciones concretas del Gobierno.

A pesar de que con corte a marzo Indepaz registró 35 masacres en 2026, con corte a abril la cuenta ya va en 42. La más reciente ocurrió en Guachené, Cauca.

En la vereda La Cabaña, en el sector conocido como “5 y 6” del municipio se registró un ataque armado en la madrugada, alrededor de las 3:00 a. m. personas que se encontraban en el lugar fueron sorprendidas por disparos, lo que dejó un saldo de tres fallecidos.

De manera preliminar, las víctimas fueron identificadas como Germán Campo y otros dos hombres conocidos en la zona con los alias de “Alvarado” y “Papi”. Las autoridades avanzan en la verificación de sus identidades y en la investigación de lo ocurrido.

