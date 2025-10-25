Masacre en Santander: cuatro hombres fueron asesinados a bala en un asentamiento de Floridablanca

Un nuevo hecho de violencia estremeció a Colombia este sábado 25 de octubre. Esta ve ocurrió en Bucaramanga y su área metropolitana, en donde cuatro hombres fueron asesinados con arma de fuego en el asentamiento humano Villa Esperanza, ubicado en el barrio La Cumbre de Floridablanca, durante la madrugada del 25 de octubre.
El caso fue reportado hacia las 3:00 de la mañana a través de la línea de emergencia 123 de la Policía Nacional, luego de que vecinos alertaran sobre múltiples disparos y personas heridas.
Varias patrullas llegaron rápidamente al lugar, acordonaron la zona y confirmaron el hallazgo de cuatro cuerpos sin vida, todos con impactos de bala en diferentes puntos del sector.
Los uniformados encontraron una escena desoladora: al interior de un cambuche estaban los cuerpos de las víctimas, mientras un perro aullaba junto a uno de ellos, en medio de la maleza y el silencio posterior al ataque.
