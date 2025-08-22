x

Este es alias el Eléctrico, el terrorista sospechoso de ejecutar la matanza de 13 policías en Amalfi

El delincuente trabaja para el frente 36 de las Farc, que delinque en Antioquia.

  • Gilberto de Jesús Hoyos Zapata, alias “el Eléctrico” o “Leíto”, aparece reseñado en el organigrama del frente 36 de las Farc. FOTO: CORTESÍA.
Nelson Ricardo Matta Colorado
Nelson Ricardo Matta Colorado

Actualidad

22 de agosto de 2025
El frente 36 de las disidencias de las Farc ha sido señalado como el directo responsable del ataque terrorista que dejó 13 policías muertos en una montaña del municipio de Amalfi, en el nordeste de Antioquia.

El crimen ocurrió en la mañana de este jueves, cuando los terroristas atacaron una compañía de la Dirección Antinarcóticos que trabajaba en la erradicación de cultivos de coca, en la vereda Los Toros.

De acuerdo con información policial, la tropa fue sorprendida con ráfagas de fusil, tatucos y drones equipados con explosivos. Cuando un helicóptero Black Hawk llegó para evacuar a los afectados, fue impactado con un explosivo mientras realizaba la maniobra de aterrizaje.

El frente 36 es comandado por Óscar Javier Cuadros Zea (“Chejo”) y delinque en municipios del Nordeste, Norte y Bajo Cauca antioqueño.

Este hombre había sido uno de los 13 capturados el 23 de julio de 2024 en una vía del corregimiento de Porce, en el municipio antioqueño de Santo Domingo, cuando el Ejército detuvo una caravana de camionetas de la Unidad Nacional de Protección (UNP).

En los vehículos iban varios jefes de la disidencia de las Farc, conocida como Estado Mayor de los Bloques y Frente (Embf), que estaban en negociaciones de paz con el Gobierno, pero transportaban armas, dinero, joyas y un menor de edad reclutado.

Solo siete de ellos fueron judicializados, los demás quedaron en libertad, entre ellos “Chejo”, quien en ese entonces carecía de órdenes de captura en contra, ni le encontraron posesiones ilegales al momento de la requisa. Hoy ya le expidieron dicha orden de arresto.

Sobre el ataque en Amalfi, las autoridades estiman que el terrorista que lo planeó y ejecutó fue uno de sus lugartenientes, Gilberto de Jesús Hoyos Zapata, alias “el Eléctrico” o “Leíto”.

De acuerdo con datos de Inteligencia Militar, opera en las montañas de Amalfi con un escuadrón de 30 terroristas, que se dedican a la minería ilegal de oro, el narcotráfico y la extorsión. También ha sido comisionado para varios atentados en el municipio de Ituango.

Tiene 31 años de edad y los militares lo vienen rastreando desde los 25 (2018), cuando ingresó al frente 36 en calidad de miliciano, brindando apoyo logístico a los combatientes. Luego se convirtió en guerrillero raso y desde 2023 actúa como mando medio.

Se le atribuye el asesinato de dos civiles en el municipio de Ituango, entre 2023 y 2024, a quienes señaló de ser colaboradores del cartel narcotraficante Clan del Golfo, el principal enemigo del frente.

El 4 de julio de 2024 participó en la quema de una volqueta que trabajaba para la central energética Hidroituango, en el sector La Ye de Humaga, en Ituango.

Ahora se ha convertido en uno de los principales objetivos de la Fuerza Pública, tras el ataque en la vereda Los Toros de Amalfi.

Se cree que en esa matanza de policías también participó otro lugarteniente de “Chejo”, cuyo nombre es Oswaldo Enrique Agudelo Agudelo, alias Manuel Guaricho, por quien hay una recompensa vigente de $200 millones de pesos.

