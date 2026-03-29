Más de 200.000 usuarios se han salido de la Nueva EPS en cinco meses

Ni una bola de cristal podría vaticinar lo que le espera a la Nueva EPS, al menos, en los poco más de cuatro meses que le quedan al presidente Gustavo Petro de estancia en la Casa de Nariño.
Aunque en los planes del Gobierno está que esa empresa sea la gran aseguradora del país, como lo fue el Seguro Social, y para eso ha expedido dos decretos que la Rama Judicial detuvo, la realidad muestra que el presente de esta es todo menos buena.
De las últimas noticias que el país ha conocido sobre esa EPS es que el Jefe de Estado le habría pedido la renuncia al actual agente interventor, Luis Óscar Galves, la quinta persona en ese cargo desde que la Superintendencia de Salud la intervino en abril de 2024.