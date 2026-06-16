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Corte Suprema fijó fecha para la indagatoria a senadora Martha Peralta por corrupción en la UNGRD

La senadora fue llamada por la alta Corte por su presunta participación en el escándalo de corrupción de la UNGRD.

  • La senadora Martha Peralta es oriunda de La Guajira, el departamento más afectado por el entramado de corrupción de la UNGRD. Foto: Colprensa.
    La senadora Martha Peralta es oriunda de La Guajira, el departamento más afectado por el entramado de corrupción de la UNGRD. Foto: Colprensa.
El Colombiano
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hace 2 horas
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La senadora del partido MAIS, Martha Peralta Epieyú, rendirá indagatoria ante la Corte Suprema de Justicia este 18 de junio, por su presunta participación en el entramado de corrupción de la UNGRD.

Entre los principales señalamientos que hoy tienen bajo investigación a la senadora Peralta Epieyú está la presunta intervención para favorecer un contrato cercano a los $2.170 millones relacionado con maquinaria amarilla y volquetas destinadas a Riohacha.

Hasta ahora, la senadora no se ha pronunciado con respecto a la definición de la fecha, y se encuentra en su departamento natal, La Guajira, haciendo campaña por Iván Cepeda. Además, fue reelegida para el periodo 2026-2030, pese al proceso y los cuestionamientos.

La Fiscalía y la Corte Suprema buscan establecer si hubo injerencia indebida en ese proceso contractual ligado a la Unidad de Gestión del Riesgo. El expediente también menciona a Peralta como una posible “articuladora política” dentro del presunto esquema de cupos indicativos que habría operado en la entidad.

Según la hipótesis de los investigadores, se habrían utilizado contratos y recursos públicos para asegurar apoyos políticos y votos en el Congreso a favor de iniciativas impulsadas por el Gobierno nacional.

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Dentro de esa línea investigativa, la Fiscalía sostiene que el entonces ministro del Interior, Luis Fernando Velasco, habría dado instrucciones a Olmedo López para respaldar a Martha Peralta mediante contratos y proyectos regionales.

El objetivo, según las declaraciones conocidas en el proceso, era consolidar apoyos legislativos para la reforma pensional y otras reformas promovidas por el gobierno del presidente Gustavo Petro.

Los testimonios entregados por Olmedo López y Sneyder Pinilla hace meses también mencionan presuntas reuniones entre la congresista y funcionarios o contratistas vinculados a la empresa Inversiones IRL S.A.S.

De acuerdo con esas declaraciones, dichos encuentros habrían estado relacionados con la gestión de negocios jurídicos y contratos públicos asociados a la UNGRD.

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Es por eso que la Corte Suprema citó a esta indagatoria a Martha Peralta luego de las declaraciones entregadas por Olmedo López y por María Alejandra Benavides, quienes hablaron de supuestos acuerdos políticos, direccionamiento contractual y reparto de proyectos dentro del entramado investigado.

La negación inicial de Peralta Epieyú

Cuando se supo de la apertura formal de la investigación a mediados de mayo, Peralta Epieyú dijo que no había sido notificada al respecto. De hecho, criticó a los medios de comunicación.

“No he sido notificada de ninguna investigación formal ni de apertura de proceso alguno en mi contra por el caso UNGRD. Por eso resulta muy grave que ciertos medios y bodegas tengan primero información que, además, debería estar amparada por la reserva del proceso”, dijo.

Y agregó “Exijo garantías. Aquí hay una evidente falta de garantías y una violación al debido proceso. ¿Por qué se filtran versiones interesadas antes de informar oficialmente a la persona involucrada? ¿Por qué otra vez intentan instalar rumores y ataques políticos desde titulares y redes sociales?

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Finalmente, habló de una supuesta campaña de “mentiras” en su contra. “Llevo meses siendo blanco de una campaña sistemática de mentiras y estigmatización por defender las reformas del cambio desde el Congreso. No me van a intimidar ni voy a retroceder. Seguiré trabajando y dando las peleas que el país necesita”.

Se reitera que la indagatoria contra la senadora Peralta Epieyú está programada para este jueves 18 de junio. Queda por verse qué se tratará en este espacio.

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