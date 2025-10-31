¡No caiga en jueguitos! El peligroso reto de ingerir grandes cantidades de licor que le costó la vida a joven de 23 años en Cali

Una joven de 23 años identificada como María José Ardila falleció en Cali luego de permanecer varios días en una unidad de cuidados intensivos tras haber participado en un peligroso reto de consumo de licor en una discoteca de la ciudad.
La joven sufrió un desmayo el pasado sábado 25 de octubre, durante la dinámica que consistía en ingerir grandes cantidades de alcohol en un corto tiempo a cambio de un premio en efectivo.
De acuerdo con el relato de su padre, Andrés Ardila, el establecimiento ofrecía un incentivo de millón y medio de pesos a quien lograra completar seis rondas de licor, donde se incluía beber de un solo trago una cerveza, ocho shots de tequila, tomarse un coctel en cinco segundos, entre otros.
“Era un reto con demasiado licor donde tenía que empezar tomando ron, aguardiente, tequila, whisky, unos cocteles que llaman Cucarachos”, explicó el hombre en entrevista con el medio El País.