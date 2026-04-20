Auditoría confirma que hijo de María Fernanda Cabal habría recibido millonario subsidio de manera irregular

El Fondo para el Financiamiento del Sector Agropecuario, Finagro, habría encontrado inconsistencias estructurales en un crédito y un subsidio de Incentivo a la Capacitación Rural (ICR) concedidos al abogado penalista Juan José Lafaurie Cabal, hijo de la senadora del Centro Democrático María Fernanda Cabal y el presidente de Fedegán, José Félix Lafaurie. Según información de El Reporte Coronell, la auditoría ordenada por Finagro habría encontrado “una secuencia de inconsistencias estructurales sobre la tenencia de la tierra y la identificación de los beneficiarios del proyecto”.

Hallazgos de la auditoría al crédito

Juan José Lafaurie Cabal habría recibido un crédito blando por 400 millones de pesos, de los cuales $95.273.700 habrían sido pagados por los contribuyentes a través de un subsidio de ICR, concedido en calidad de pequeño productor. Lea también: José Félix Lafaurie renunció oficialmente al Centro Democrático; ya confirmó a qué partido llegará Lafaurie Cabal habría declarado que era el dueño de la tierra en la que se invertirían los recursos públicos. Esto, en un formulario entregado para recibir los beneficios. Cabe aclarar que el Estado figuraría como el fiador del 80 % de la deuda, a través de una garantía FAG (Fondo Agropecuario de Garantías). La auditoría habría verificado en los registros de propiedad que la tierra no es suya, sino de una empresa: Inversiones Lafaurie Cabal. Esa empresa le habría comprado tierra a Lafaurie padre.

Inversiones Lafaurie Cabal: el papel de la senadora María Fernanda Cabal en la sociedad propietaria

Otro detalle es que la senadora Cabal figura como socia de la compañía, según los documentos revelados por ese programa, con un capital de $2,5 millones de pesos. Junto a ella están sus hijos Luisa Fernanda, Denisse y Santiago, cada uno con ese mismo capital, para un total de $10 millones de pesos en acciones. El informe de auditoría revelado se lee: “Para probar su capacidad de realizar el proyecto productivo en ese predio (ante la falta de propiedad) el cliente certifica la tenencia de un contrato de comodato que denomina como ‘gratuito’”. Un comodato es, en términos simples, un contrato en el que se presta un bien para que el otro lo use para lo que necesite, de manera gratuita. Lea también: “No aceptaré la difamación”: Juan José Lafaurie tras polémica por recibir subsidio

¿Qué irregularidades hay en el contrato de comodato?

Quien da el comodato no es Lafaurie Cabal SAS, sino una tercera sociedad llamada Lafaurie Cabal S. en C. Al respecto, se lee en el informe: “Es decir, no sabemos, ni se ha demostrado a qué título o en qué calidad legal, la sociedad que le entregó la tierra ostenta la tenencia, propiedad o facultad de disposición de dicho predio para poder entregarlo en comodato. La línea de derecho sobre el inmueble no se encuentra demostrada”. Por estas inconsistencias los auditores concluyen que se habría presentado una desnaturalización de ese comodato y que el verdadero beneficiario de los recursos públicos no sería un “pequeño productor”.

Beneficiarios ocultos y presunto cobro de utilidades

Habría varios beneficiarios porque el comodato no es gratuito, como le fue presentado a Serfinanza por Lafaurie y quienes estructuraron el crédito, ya que el contrato establece: “La obligación del comodatario de transferir el 20% de las utilidades netas y de ceder el 100% de las mejoras (el cultivo financiado) a la sociedad propietaria del predio. Al exigir esta contraprestación económica y patrimonial, el contrato no es gratuito. Esta estructuración demuestra que la sociedad dueña de la tierra es una cobeneficiaria material de la inversión, generando una multiplicidad de beneficiarios sobre el proyecto agropecuario objeto del incentivo”.

En palabras simples, se cobraron las utilidades y las adecuaciones que se hicieron al predio serían de la sociedad dueña, y que al no haber gratuidad no solo no se cumple con la naturaleza de la figura de comodato, sino que pudo haber beneficiarios más allá del “pequeño productor”. Finalmente, el informe de auditoría, que evidenciaría las inconsistencias, estaría siendo manejado en secreto al interior de Finagro. Pero ese medio reveló que, en una de sus páginas, diría que el caso exige “una revisión integral”.

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