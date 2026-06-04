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Hombre fue capturado en aeropuerto de Cartagena con ardillas en sus genitales: las había sedado y una no sobrevivió

El hombre pretendía viajar a República Dominicana con los dos animales encubiertos en sus partes íntimas. Esto fue lo que pasó.

  • El hombre de 25 años fue capturado en el aeropuerto Rafael Núñez de Cartagena con dos ardillas en los genitales. Fotos: Policía Metropolitana de Cartagena y EPA Cartagena
    El hombre de 25 años fue capturado en el aeropuerto Rafael Núñez de Cartagena con dos ardillas en los genitales. Fotos: Policía Metropolitana de Cartagena y EPA Cartagena
Brian Ferney Valencia Ríos
Brian Ferney Valencia Ríos

Digital - Alcance

hace 2 horas
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En un operativo de control en el Aeropuerto Internacional Rafael Núñez de Cartagena, las autoridades capturaron en flagrancia a un ciudadano colombiano que pretendía sacar del país dos ardillas coloradas ocultas en sus genitales.

El sujeto capturado es un hombre de 25 años oriundo de Chimichagua, Cesar, y tenía como destino final República Dominicana. Para evitar que los animales emitieran ruidos y fueran detectados durante los controles de seguridad, presuntamente les suministró sustancias narcóticas para mantenerlos sedados.

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Los animales estaban confinados en una bolsa de tela con pequeñas perforaciones, un método que redujo de manera crítica sus niveles de oxígeno y comprometió gravemente su bienestar.

Estas acciones tuvieron consecuencias fatales, pues debido a las precarias condiciones de transporte, el estrés y la intoxicación por los sedantes, una de las ardillas murió poco después de ser rescatada. El ejemplar sobreviviente fue trasladado de urgencia al Centro de Atención y Valoración de Fauna Silvestre (CAV) del Establecimiento Público Ambiental (EPA Cartagena).

Actualmente, la ardilla sobreviviente se encuentra en aislamiento bajo monitoreo permanente, recibiendo hidratación prioritaria con suero y medicamentos para contrarrestar los efectos nocivos de la droga. Según los expertos del EPA, el animal permanecerá bajo observación clínica hasta que los exámenes permitan programar su liberación en un hábitat natural seguro.

El capturado fue puesto a disposición de la Fiscalía General de la Nación y deberá responder por los delitos de aprovechamiento ilícito de los recursos naturales renovables, tráfico de fauna silvestre y muerte de animal. El valor estimado de estos especímenes en el mercado ilegal supera los 30 millones de pesos.

Sobre el hecho, el alcalde de Cartagena, Dumek Turbay Paz, se pronunció calificando el hecho como una acción “cruel e indolente”, enfatizando que el tráfico de especies no es solo un negocio, sino una forma de violencia y maltrato animal.

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Las autoridades ambientales y la Policía Metropolitana de Cartagena reiteraron el llamado a la ciudadanía para no comercializar ni capturar especies nativas, recordando que cerca del 70% de los animales traficados no sobrevive al proceso de transporte y comercialización.

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