María Claudia Tarazona comparó magnicidio de Miguel Uribe con el crimen de Charlie Kirk: “Muere asesinado de la misma manera”

A un mes del magnicidio de Miguel Uribe Turbay, el 11 de agosto, su esposa, María Claudia Tarazona, visitó por primera vez el parque el Golfito del barrio Modelia, el lugar donde el 7 de junio, el exsenador de 39 años fue víctima de un ataque sicarial que finalmente acabó con su vida 65 días después. Lea aquí: “No se metan con Estados Unidos”: los mensajes de Charlie Kirk a Petro por vuelos de migrantes hacia Colombia Allí, junto al árbol donde su esposo se dirigía a un grupo de personas que fueron a escuchar sus propuestas, Tarazona lo recordó con el profundo amor que le profesa, pero también con el dolor que le ha dejado su ausencia. Tras orar por varios minutos, Tarazona, acompañada de su suegro, Miguel Uribe Londoño, quien recogió la posta de su hijo y se convirtió en precandidato presidencial, le pidió a los colombianos mantenerse “más unidos que nunca”.

“Acá en el lugar donde Miguel dio su último discurso, donde con su magia y su mística señaló el rumbo de Colombia. Acá en el lugar donde por última vez en su vida pensó en llegar a su casa, abrazarnos y decirnos que nos amaba, aquí mismo, donde amó a su hijo, donde pensó en él por última vez. Aquí mismo le pido a ustedes, colombianos, que estén más unidos que nunca, con más fe que nunca”, dijo. Tras insistir en mantener la unidad, en fortalecer la fe y en resistir ante la violencia que le arrebató a su esposo, aseguró que “el mal, ese mal oscuro y destructivo, tiene los días contados en nuestro país”, porque “la seguridad va a volver a reinar. La paz, la verdadera, va a volver. La decencia gobernará”. “Colombia tiene más futuro que pasado y lo mejor está por llegar”, aseguró.

Comparó el magnicidio de Miguel Uribe Turbay con el crimen de Charlie Kirk

Pero su mensaje no paró ahí y extendió sus fronteras, pues se refirió al crimen del activista estadounidense Charlie Kirk e incluso, lo comparó con la muerte de su esposo. “Hoy nos une un dolor muy grande: un joven como Miguel, Charlie Kirk, con dos hijos, muere asesinado de la misma manera que murió Miguel”, dijo Tarazona sobre el joven de 31 años que murió este miércoles, 10 de septiembre, tras recibir un disparo en el cuello en medio de un debate en la Utah Valley University. Siga leyendo: Trump otorgará a Charlie Kirk la más alta distinción civil de Estados Unidos, ¿cuál es? “Lo silenciaron. Silenciaron su voz con un disparo y queda una esposa con dos bebés. A ella, desde acá la abrazo con el mismo dolor con el que me levanto todos los días”, agregó Tarazona.