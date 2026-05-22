¿Bandas hicieron “vaca” para traer cargamento de marihuana del departamento del Cauca?

El decomiso del alijo se produjo mediante una operación articulada entre la Policía Nacional y la Fiscalía dentro de la cual se realizó el allanamiento de un inmueble en el barrio Belén Aguas Frías, que tendría el carácter de centro de acopio y distribución. De acuerdo con el informe de las autoridades, allí se incautaron cinco toneladas de marihuana cuyos propietarios serían los grupos de delincuencia común organizada La Unión, Barrio Antioquia y Las Violetas.

Tres bandas con presencia en el sur del Valle de Aburrá se habrían aliado para traer en compañía un cargamento de marihuana, el cual fue detectado en las últimas horas y sería uno de los más grandes en ser incautados por las autoridades en esta jurisdicción.

Información de inteligencia indicaba que la droga iba a llegar en un camión a un parqueadero de Aguas Frías. FOTO: POLICÍA

Información de inteligencia indicaba que la droga iba a llegar en un camión a un parqueadero de Aguas Frías. FOTO: POLICÍA

La investigación comenzó con información acerca de que desde el suroccidente del país llegaría un camión a un parqueadero localizado en la zona rural de la comuna 16 (Belén) y que su contenido, al parecer, iba a ser distribuido en la madrugada de este viernes por distintos sectores de Medellín, como los barrios Santa Fe, Barrio Antioquia y Trinidad, El Poblado y el corregimiento Altavista.

Al efectuar el registro del sitio fueron aprehendidos también cinco hombres con edades de entre 26 y 56 años. Uno de ellos fue un sujeto conocido con el alias de “Mello”, quien sería el coordinador del grupo delincuencial de la banda Las Violetas.

Igualmente, en el procedimiento, los uniformados se incautaron de cuatro teléfonos celulares que fueron decomisados para someterlos a extracción y análisis de información que sea útil en la judicialización de los aprehendidos. También el vehículo usado para transportar la droga fue inmovilizado.

También constataron que las personas que cayeron en la operación presentan antecedentes judiciales por delitos como concierto para delinquir agravado y tráfico de estupefacientes. Estos fueron dejados a disposición de la Fiscalía para el desarrollo de las audiencias preliminares y la definición de su situación judicial y ahora tendrían que responder por nuevos cargos por presunto tráfico, fabricación o porte de sustancias alucinógenas.

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“Vamos a seguir golpeando las finanzas de las estructuras criminales donde más les duele. Cada tonelada incautada significa menos droga en las calles, menos recursos para el crimen y más tranquilidad para la ciudadanía”, apuntó el secretario de Seguridad de la capital antioqueña, Manuel Villa Mejía.

El valor estimado del cargamento sería de unos 5.000 millones de pesos y, según cálculos de la Policía, de este se podrían obtener más de cinco millones de dosis.